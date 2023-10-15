Некоторые не знают даже "Азовсталь": ответы молодых киевлян о войне опечалили украинцев (видео)

Темой опроса была война в Украине, а вопросы задавались, в частности, о Мариуполе и Азовстали

Некоторые украинцы на 9-й год войны в своей стране не знают даже в общих чертах, что происходит на фронтах, где их же соотечественники ежедневно отдают жизни. Такое положение дел вызвало немалый резонанс в сети.

Так, в сети сейчас активно вирусится видео, где мужчина решил провести простой соцопрос среди киевлян. Темой была война в Украине, а вопросы задавались, в частности, о Мариуполе и Азовстали.

Так вот, к удивлению многих, некоторые жители столицы даже приблизительно не знают, что там происходило и происходит. Например, на вопрос о том, что вы думаете об обороне Мариуполя один из респондентов заявил: "Я не люблю себя загружать плохими новостями. Я за добро, а там все плохое, я не хочу себя загружать".

Другой же опрошенный спутал "Азовсталь" с ЗАЭС, а на уточняющий вопрос ответил, что он "без понятия" по этому поводу.

Ответы опроса изрядно возмутили сеть. Многие были крайне возмущены таким отношением опрошенных к своей стране и соотечественникам.

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