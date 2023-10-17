Билецкий рассказал об уникальной обороне "вагнеровцев": даже ВСУ переняли опыт

У "пригожинцев" были качественные командиры

У российской частной военной компании "Вагнера" были проблемы с боеприпасами, артиллерией и не было качественной поддержки бронетехники, однако они пытались брать живой силой, совершая так называемые "мясные" штурмы. Помимо этого, у ЧВК была необычная оборона.

Об этом командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, "вагнеровцы" шли на самоубийственные атаки.

"То есть они идут на самоубийственные атаки, заканчиваются, а через 20-30 минут подходит новая группа, уходящая в новую атаку. Но эти атаки не были ни непродуманы, ни тупорылы, как у нас любят говорить. Командиры были очень качественными", — объяснил он.

Билецкий также подчеркнул еще одну интересную деталь. Речь идет об обороне "вагнеровцев". Военный называет ее "очень вязкой и очень сложной".

"В Сирии они взяли в основу ИГИЛовскую систему обороны. Вместо классических взводных опорных пунктов, то есть траншей, блиндажей, она состоит из отдельных ям, фактически в прямом смысле слова. Это так называемые лисьи норы, ямы, являющиеся отдельными огневыми точками. Их очень много, они далеко не все заняты. Они обладают очень большой глубиной", — отметил военный.

Что примечательно, по словам Билецкого, такую оборону сейчас в некоторых местах частично используют и украинские военные, потому как она крайне эффективна.

"Если в этой яме сделать еще в стороны дыру и загнуть буквой Г и прятаться там во время налетов, ничего нельзя с этим поделать совершенно. Поэтому с вагнерами в обороне было сложно, очень сложно", — подытожил он.

Напомним, ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу" сказал, что путин поручил создать из остатков "вагнеровцев" новое подразделение.