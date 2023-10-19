Постоянные поставки: Кулеба сделал важные заявления об ATACMS и F-16

Для поставок F-16 есть только одно препятствие, а ATACMS все чаще будут появляться у ВСУ

Украина договорилась с Соединенными Штатами Америки о постоянных поставках дальнобойных ракет ATACMS для ВСУ. Решение лично согласовали президенты Владимир Зеленский и Джо Байден.

Такое заявление министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал в эфире "Сніданку з 1+1". По его словам, договоренность в данном вопросе была достигнута еще в сентябре.

"Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе — это прямой результат договоренности президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ред.) и президента Байдена (президента США Джо Байдена — ред.), которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября", — подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что в выступлении Зеленского после встречи с Байденом можно было прочитать "между строк", что было принято очень важное решение.

"Поэтому спасибо Соединенным Штатам за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", — подчеркнул министр.

Также глава МИД выразил надежду, что в дальнейшем Украина получит от Штатов ракеты ATACMS с радиусом действия 300 километров.

В то же время Кулеба высказался насчет поставок Украине истребителей F-16. По его словам, по оптимистичному сценарию — это первая половина 2024 года.

"Сейчас наши пилоты проходят обучение, как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого, то самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе – это завершение тренировки пилотов, подготовка инфраструктуры. Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", — объяснил глава МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получила ракеты ATACMS, но радиус их действия вдвое меньше, нежели ожидалось — 165 км вместо 300.