PRORESTO’23: Ресторанный форум о том, как выстроить бизнес во время кризиса

15 октября в Киеве прошло яркое событие – ресторанный форум PRORESTO’23, организаторы хотят сделать его ежегодным.

Масштабное мероприятие собрало профессионалов ресторанного бизнеса со всей Украины: рестораторов, шеф-поваров, барменов, сомелье, пекарей, исследователей национальной кухни и многих других. Обмен знаниями, опытом, и взаимоподдержка объединила более 500 гостей форума, безудержная энергия и дружеская атмосфера царили в Pochayna Event Hall.

Мероприятие готовили три месяца. Соорганизатор Богдан Швец рассказывает, почему решили погрузиться именно в ресторанную сферу:

"После 24 февраля 2022-го украинцы в полной мере поняли важность работы бизнеса на экономику Украины. Несмотря на сложности, предприниматели открывали новые заведения и продолжали платить налоги. Кроме того, гостеприимство сферы HoReCa оказывает большое влияние на метательное и физическое состояние наших сограждан".

Ведущими форума стали легендарный ресторатор Максим Храмов и харизматичный юрист Евгений Комаров.

На главной сцене форума выступили ведущие эксперты из HoReCa: амбициозный министр шаурмы и чебуреков Спартак Велишаев, эксперт в сфере управления маркетингом Дмитрий Джеджула, основатель Ассоциации шеф-поваров юга Украины Виктор Титов, кавист-предприниматель Оксана Козонова, таланов -девелопер компании Uklon Delivery Евгений Борисенко и другие.

Гости имели возможность приобщиться к необычному для форумов формату – горячим панельным дискуссиям, развернувшимся на малой сцене Pochayna Event Hall. Спикеры обсудили, как нанимать команду в бесконечный кризис, какие тренды и бизнес-модели работают для сферы HoReCa сейчас, важность использования локальных продуктов в меню, а также важность бара в заведениях. Затем они ответили на вопросы зала.

"Один день обучения – в год вдохновения. Именно такие ощущения после грандиозного форума PRORESTO, дважды всколыхнувшего ресторанные Одессу и Киев. Топовые спикеры, комбинация лекций и глубокого погружения в темы панельных дискуссий – и вот уже более 1000 участников со всей страны получают ответы не только на вопросы "Что?" и "Как?", но и самое важное – "Зачем?" — делится впечатлениями от мероприятий ведущий киевского форума Максим Храмов.

В рамках мероприятия действовали экспозиции ведущих профильных компаний, от производителей оборудования до диджитал-сервисов: "Новый Проект", Lanet Click, Lookfort, Lasco, Servio Software и многих других. Гости получили консультации по профессиональному оборудованию и ведению страниц в социальных сетях, а также продегустировали вкусности от Fraga, попробовали кофе от Foundation и выбрали премиальный чай для своих заведений от Chanoyu Tea.

Посетители форума, участвовавшие в розыгрыше призов, получили подарки от MZPA, SERVIO Software, GurMeat, Kenwood, Decora, Poparada и т.д. Самый ценный подарок, разыгранный на форуме – статья о заведении победителя в известном издании TELEGRAF, это главный информационный партнер мероприятия.

Проект PRORESTO был создан не только для развития гастрономической сферы, но и для сбора благотворительных взносов в поддержку ВСУ. Во время события все участники могли присоединиться к сбору средств на "Мобильный госпиталь" – проект Агентства восстановления Украины. Часть денег от продажи билетов направили в благотворительный фонд "Повернися живим".

Все новости и полезная информация от команды регулярно появляется на инстаграм-странице PRORESTO.

Не пропустите PRORESTO’24 в конце весны!