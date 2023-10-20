ATACMS в гости зашел? В Мелитополе ночью могло прилететь по военной базе оккупантов

Местные жители делятся подробностями

Ночь у оккупантов в Мелитополе выдалась неспокойной. Там после полуночи прогремела серия взрывов.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. По его словам, удар мог прийтись по базе оккупантов.

"Самый мощный взрыв — в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", — написал он.

В комментариях жители города также подтверждают информацию о взрывах. Некоторые допускают, что город могли атаковать ракетами ATACMS.

Напомним, что недавно ракетами ATACMS были атакованы аэродромы в оккупированных Луганске и Бердянске. Удар по ним пришелся 17 октября, в общей сложности было уничтожено 9 вертолетов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 13 октября подразделение Движения сопротивления ССО провело удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям воинов в 07:30 была взорвана железнодорожная колея. В результате взрыва повреждены железнодорожное полотно и поезд, который доставлял боеприпасы и топливо для армии россии.