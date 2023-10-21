"Победителей не судят": Буданов рассказал о своих боевых выходах во время войны

Глава украинской разведки принимает участие в боевых операциях

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов за период контрнаступления неоднократно бывал на линии фронта. По его словам, иногда его присутствие бывает необходимо.

Об этом Буданов рассказал в фильме Дмитрия Комарова. "Год. Харьковщина. Часть 4". Он также ответил на вопрос по поводу рисков, которые несут его посещения зоны боевых действий.

Глава ГУР пояснил, что его присутствие на фронте необходимо. "Потому что все мы – люди, и всем иногда бывает страшно", — сказал он, добавив, что ободряет бойцов.

Вопрос Дмитрия Комарова, оправдан ли риск присутствия главы ГУР в зоне боевых действий и опасность потерять главу разведки во время войны, Буданов назвал риторическим. Он ответил на него в характерной для себя манере.

"Что раньше появилось: яйцо, или курица? Это куда-то в таком же направлении", – сказал он.

Он добавил, что критерий простой: если это дало положительные результаты, значит, все было сделано правильно. Если положительного результата нет – значит, были ошибки.

"Победителей не судят – давняя мудрость, но она верна", – резюмировал глава ГУР.

Как ранее писал "Телеграф", командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" рассказал как Буданов принимал участие в одной из операций на фронте. Тогда он лично заставил сдаться в плен 19 оккупантов.

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий рассказал "Телеграфу" об историческом шансе Украины: "Мир разделился на три группы и катится в Третью мировую, есть только один способ избежать ее"