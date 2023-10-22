Война — день 606: ВСУ выбивают живую силу и технику оккупантов на Донетчине

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Украинские войска продолжают отражать российское широкомасштабное вторжение уже 606 дней. Продолжаются тяжелые бои на юге и востоке Украины, где ВСУ отражают атаки россиян, нанося им существенный урон как в живой силе, так и в технике. Вместе с тем россия не прекращает наносить ракетные и бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Украины, что приводит к значительным жертвам среди гражданского населения, как это произошло минувшим вечером в Харьковской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 октября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Ситуация на Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он напомнил, что станция уже больше года не работает. Он также пояснил, что Украина поставляет на ЗАЭС электроэнергию для обеспечения функционирования систем безопасности.

"Но это же объект атомной генерации. И там нужно проводить соответствующие работы по поддержанию состояния оборудования. Эти работы не производятся. Ситуация называется деградацией оборудования", — подчеркнул министр.

Информацию за 19 октября смотрите по ссылке: Война — день 603: оккупанты готовятся к новым штурмам Авдеевки, а у ВСУ успехи на юге

С данными за 20 октября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 604: ВСУ вдохновились получением ATACMS и имеют частичный успех на фронте

О том, что происходило 21 октября, читайте в материале: Война — день 605: оккупанты перебрасывают силы и несут "впечатляющие" потери под Авдеевкой