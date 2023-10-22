Продвинулись и откинули врага: у ВСУ есть новые успехи на фронте (карта)
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Украинские военные наносят большие потери врагу
За последние несколько дней украинские военные отразили очередное усиленное российское наступление на Авдеевку, нанесли врагу значительные потери, а также отбросили российских оккупантов с западной окраины Работино. Контрнаступление ВСУ продолжается под Бахмутом и на западе Запорожской области.
Информация об этом появилась в новом отчете Института изучения войны (ISW). К новым успехам ВСУ на фронте также относят продвижение западнее Новофедоровки (21 км к юго-востоку от Орехова). Теперь украинские военные находятся в 6 км от населенного пункта.
Части российского 247-го воздушно-десантного полка (7-я дивизия ВДВ) отошли на несколько сотен метров в сторону Новофедоровки.
Кроме того, украинские силы вели механизированные штурмы вдоль линии Работино-Новопрокоповка (до 2 км к югу от Работино) с помощью до 10 танков и боевых бронированных машин.
Также отмечается, что украинский военный наблюдатель заявил, что украинские войска недавно продвинулись на два километра в направлении Орлянки (22 км к востоку от Купянска).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети показали, каких успехов оккупанты добились в ходе своего наступления в районе Авдеевки за 10 дней. Враг не оставляет попыток оцепить город.