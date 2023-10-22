"Будет много вызовов": в разведке рассказали, к чему готовиться украинцам зимой

Украинцам предстоит пережить еще одну тяжелую зиму

Предстоящая зима для Украины будет такой же сложной, как и предыдущая. И это касается ситуации на поле боя, в тылу и на дипломатическом фронте.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Еспресо, за почти два года российского вторжения оккупанты не смогли достичь ни одной из заявленных целей, в то время, как Украина продолжает возвращать территории и людей.

При этом он подчеркнул, что новая зима будет тяжелой, но украинцам надо выстоять, чтобы двигаться дальше.

"Будет много вызовов: на поле боя будут удары по гражданской инфраструктуре и вопросы внешней деятельности, дипломатической деятельности — это все очень сложно, но, в результате, общая позиция украинского общества, военно-политического руководства, коалиции стран свободного мира, которые поддерживают Украину, безусловно даст свои результаты", — сказал Юсов.

По словам представителя разведку, для украинцев уже не является секретом, что российские удары в первую очередь наносятся по объектам гражданской инфраструктуры с целью причинить гибель мирных граждан. Поэтому жителям нашей страны стоит быть готовыми к тому, что обстрелы будут продолжаться и этой зимой.

"Это означает, что и мы также готовимся, получаем новые средства и возможности для противодействия, в том числе, как было анонсировано военно-политическим руководством, если такие удары будут наноситься, обязательно будет возмездие", — добавил он.

Напомним, глава Министерства энергетики Герман Галущенко на днях призвал украинцев запастись павербанками и генераторами, чтобы возможные перебои с электричеством не застали врасплох.