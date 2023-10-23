"Шахеды" снова кошмарили Украину всю ночь: взрывы слышали в четырех областях (обновлено)

Дроны летели с юга на север и запад

россияне снова массированно атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Кроме того, в ночь на 23 октября украинцев предупреждали о ракетной опасности.

"Телеграф" собрал всю информацию о том, где ночью было неспокойно. В частности, взрывы слышали в Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Жителей Одесской области об атаке дронов предупредили после полуночи. Уже после часа ночи в регионе слышали взрывы, мониторинговые паблики писали о работе ПВО.

После двух часов ночи о работе ПВО сообщили в Кировоградской области. Тогда же мониторинги написали, что "шахеды" движутся по территории области в направлении севера.

Около 5:30 о взрывах сообщили в Хмельницкой области, местные власти подтвердили удар. Примерно в это же время была информация о работе ПВО в Днепропетровской области.

Обновлено. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 23 октября 2023 года Украину атаковали "шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.

Благодаря успешной боевой работе все воздушные цели были уничтожены:

13 БПЛА "Shahed-136/131"

1 управляемая авиационная ракета Х-59

1 ударный БпЛА (тип не установлен)

Ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 21 октября россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области, погибли шесть человек.