"Шахеды" снова кошмарили Украину всю ночь: взрывы слышали в четырех областях (обновлено)
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Дроны летели с юга на север и запад
россияне снова массированно атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Кроме того, в ночь на 23 октября украинцев предупреждали о ракетной опасности.
"Телеграф" собрал всю информацию о том, где ночью было неспокойно. В частности, взрывы слышали в Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Жителей Одесской области об атаке дронов предупредили после полуночи. Уже после часа ночи в регионе слышали взрывы, мониторинговые паблики писали о работе ПВО.
После двух часов ночи о работе ПВО сообщили в Кировоградской области. Тогда же мониторинги написали, что "шахеды" движутся по территории области в направлении севера.
Около 5:30 о взрывах сообщили в Хмельницкой области, местные власти подтвердили удар. Примерно в это же время была информация о работе ПВО в Днепропетровской области.
Обновлено. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 23 октября 2023 года Украину атаковали "шахедами", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.
Благодаря успешной боевой работе все воздушные цели были уничтожены:
- 13 БПЛА "Shahed-136/131"
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59
- 1 ударный БпЛА (тип не установлен)
Ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 21 октября россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области, погибли шесть человек.