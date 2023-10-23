Бои усиливаются, российских солдат все больше: что происходит под Авдеевкой (карта)

ВСУ тоже имеют успехи в этом направлении

Серьезные потери вблизи Авдеевки не останавливают русскую армию от попыток наступать на этом отрезке фронта. Более того, враг пытается перебросить дополнительные подразделения на это направление, несмотря на существующие проблемы со штурмом позиций и недавние провалы.

Детальнее об этом говорится в свежей утренней сводке Института изучения войны (ISW). Как утверждают специалисты, за минувшие сутки особых изменений ситуация под Авдеевкой не претерпела, однако бои продолжаются.

Аналитики пишут, что отдельные российские "военкоры" якобы сообщали о контратаке украинских военных вблизи Песков, благодаря которой российские войска удалось вытеснить с позиций. Также боевые столкновения фиксировались вблизи Опытного.

Тем не менее геолокационные кадры от 21 октября демонстрируют, что у вражеского войска есть незначительные успехи вблизи Первомайского — россиянам удалось продвинуться на юго-восток.

Карта боев под Авдеевкой 23.10.2023

При этом всем россияне продолжают усиливать свои подразделения на Авдеевском направлении. В частности, ISW ссылается на заявление спикера Таврической группировки войск Александра Шпутуна. По мнению полковника, враг перебрасывает на этот участок фронта дополнительный личный состав с территории России, чтобы компенсировать имеющиеся потери. В частности, речь идет о представителях 57-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Западного военного округа.

Авдеевка остается одной из самых горячих точек фронта

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки ситуация под Авдеевкой особо не изменилась — враг пытается оцепить город, однако украинские военные держат оборону. Противник пытался наступать под Керамиком, Степным, Тоненьким, Опросным, Невельским и самой Авдеевкой. ВСУ удачно отразили более 20 вражеских атак.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, россияне боятся докладывать руководству о своих неудачах, поэтому продолжают штурмовать Авдеевское направление. При этом всему у них не очень много шансов на успех, ведь город был хорошо укреплен, начиная с 2014 года.

В то же время, политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов убежден, что увеличением давления на Авдеевку кремль пытается поставить Украину перед необходимостью снова сесть за стол переговоров.