Военный аналитик объяснил, что ему не понравилось в контрнаступлении ВСУ

ВМС и спецслужбы могут дать пример того, как воевать ассиметрично

Украине не стоит вести боевые действия по меркам классической войны, поскольку в таком случае россияне получат преимущество. Это показало к примеру начало украинского контрнаступления.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал авторитетный военный аналитик, ведущий аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде, который отметил, что ему начало контрнаступления не понравилось.

"Вы начали, как россияне сейчас делают под Авдеевкой: ввод в бой на заминированной, укрепленной линии боевой техники с большим количеством живой силы", — рассказал он.

Однако Рустамадзе говорит, что если не обращать внимание на начальный этап контрнаступления, то в целом оно привело к истощению сил противника, а потому имеет смысл.

"Другое дело, что если бы во главу угла ставилось именно истощение противника, то украинская армия могла бы, потратив меньше ресурсов добиться большего успеха", — говорит он.

По словам эксперта, Украина должна воевать ассиметрично и привел в пример ВМС и спецслужбы, которые успешно это делают. К примеру ВМС Украины не имея флота успешно уничтожает российский флот в Черном море и лишает оккупантов возможностей там действовать.

Рустамадзе говорит, что подобным образом стоит начать действовать и украинским наземным силам и вместо большого количества людей и техники использовать продуманные атаки разными средствами поражения.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Враг перешел на военные рельсы, а Украина еще раскачивается": военный аналитик Агиль Рустамзаде

Как сообщалось ранее, Рустамадзе также рассказал, что контрнаступление ВСУ позволило лишить россиян их главного преимущества и "фишки", хотя и не привело к значительным территориальным достижениям.