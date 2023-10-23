Военный аналитик объяснил, что ему не понравилось в контрнаступлении ВСУ
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ВМС и спецслужбы могут дать пример того, как воевать ассиметрично
Украине не стоит вести боевые действия по меркам классической войны, поскольку в таком случае россияне получат преимущество. Это показало к примеру начало украинского контрнаступления.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал авторитетный военный аналитик, ведущий аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде, который отметил, что ему начало контрнаступления не понравилось.
"Вы начали, как россияне сейчас делают под Авдеевкой: ввод в бой на заминированной, укрепленной линии боевой техники с большим количеством живой силы", — рассказал он.
Однако Рустамадзе говорит, что если не обращать внимание на начальный этап контрнаступления, то в целом оно привело к истощению сил противника, а потому имеет смысл.
"Другое дело, что если бы во главу угла ставилось именно истощение противника, то украинская армия могла бы, потратив меньше ресурсов добиться большего успеха", — говорит он.
По словам эксперта, Украина должна воевать ассиметрично и привел в пример ВМС и спецслужбы, которые успешно это делают. К примеру ВМС Украины не имея флота успешно уничтожает российский флот в Черном море и лишает оккупантов возможностей там действовать.
Рустамадзе говорит, что подобным образом стоит начать действовать и украинским наземным силам и вместо большого количества людей и техники использовать продуманные атаки разными средствами поражения.
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Как сообщалось ранее, Рустамадзе также рассказал, что контрнаступление ВСУ позволило лишить россиян их главного преимущества и "фишки", хотя и не привело к значительным территориальным достижениям.