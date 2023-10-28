Вицеспикер Рады Кондратюк открыла в Конгрессе Мексики фотовыставку об агрессии РФ. Среди работ – фото Яна Доброносова

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк открыла в Конгрессе Мексики фотовыставку о преступлениях россии против украинских детей

В рамках рабочей поездки в Мексику Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк открыла в Конгрессе Мексики фотовыставку с информацией и фотографиями о преступлениях страны-террориста россии в Украине, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Участие в открытии экспозиции приняли руководство и депутаты Парламента Мексики, главы и представители дипломатических миссий зарубежных стран в Мексике, общественность и местные СМИ. Выставка открыта по инициативе Вице-спикера украинского Парламента. Это общий проект Верховной Рады Украины с Офисом Омбудсмена Украины.

"Мы приехали в Мексику рассказывать правду. Правда в том, что россия нарушает все конвенции ООН, законы и обычаи ведения войны. Она массово убивает гражданских, обстреливает ракетами гражданские объекты и объекты энергетики, лишая украинцев света, ворует детей. Правда в том, что это геноцид украинского народа и экоцид", — отметила Елена Кондратюк во время открытия фотовыставки.

Она подчеркнула, что те нарративы, которые россия активно распространяет в странах Латинской Америки, — это неправда.

"Неправда, что Крым и Донбасс — это спорные территории. Они — украинские! Неправда, что Украина как государство и украинцы, как нация, никогда не существовали. Неправда, что это — война россии против НАТО. Это война россии против всего цивилизованного мира и против правил мирового порядка, которая, к сожалению, ведется на территории Украины. Именно для того, чтобы пробить стену российской пропаганды в регионе, мы и открыли эту выставку. Выставку правды!", — пояснила Елена Кондратюк.

Отдельная часть выставки посвящена преступлениям россии против украинских детей и является частью информационной кампании #BringKidsBackUa, о необходимости возвращения домой похищенных россией украинских детей.

"Только по официальным данным, во время полномасштабной войны россия убила 510 детей, 1139 детей ранены, более 19,5 тысячи были незаконно похищены или депортированы. Их содержат в детских домах или насильно усыновляют, несмотря на то, что дома их ждут родные", – проинформировала Вице-спикер Елена Кондратюк.

Открывая выставку в Конгрессе, Заместитель Председателя Верховной Рады Украины призвала всех присутствующих рассказать правду жителям Мексики и Латинской Америки о том, что происходит в Украине.

"Агрессия россии против Украины — это преступление против всех придерживающихся международного права стран, для которых жизнь человека самая высокая ценность. Это преступление должно быть остановлено и наказано!", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер выразила благодарность всем авторам фото, которые предоставили свои материалы для выставки. В частности, Евгению Малолетке и Яну Доброносову из издания Telegraf. Также в экспозиции есть фотографии светлой памяти фотографа Макса Левина, убитого российскими оккупантами во время вторжения в Киевскую область.