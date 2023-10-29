Саммит Формулы мира на Мальте: у Зеленского детально рассказали, что обсуждали на встрече

На встрече присутствовали делегации 66 стран

В субботу, 28 октября, на Мальте прошла третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политике, на которой обсуждалась предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским формула мира.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, всего на форуме присутствовали представители 66 стран мира, в том числе и с Азии, Африки и Латинской Америки. Украину там представлял глава ОПУ Андрей Ермак.

Ермак сообщил, что предыдущие консультации позволили сформировать общее видение предварительных условий, при которых можно достичь мира и безопасности в послевоенном мироустройстве, а также наработать конкретные планы реализации отдельных пунктов Формулы мира.

"Та архитектура, которую мы с вами создаем, может стать решением не только для Украины. Это будет универсальная структура, которую можно и нужно будет применять где угодно, где возникнет потребность в защите мира и справедливости", — сообщил Ермак.

Нынешняя встреча на Мальте позволила сфокусировать внимание на пяти основных темах.

"Ядерная и радиационная безопасность"

Международная рабочая группа вместе с министром энергетики Германом Галущенко презентовали планы по ядерной безопасности, которые должны привести к выводу российских войск и других российских граждан с ЗАЭС и передачи контроля Украине. Кроме того, согласно планам МАГАТЭ должна получить больше полномочий по контролю за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок, определения технических условий по возвращению ЗАЭС и изучению механизмов ответственности за неисполнение международных правил ядерной безопасности.

"Энергетическая безопасность"

Также был рассмотрен план по разработке модели энергетической стабильности, которая направлена на предотвращение нарушений энергетической безопасности и использованию энергии, как внешнего рычага влияния.

"Продовольственная безопасность"

Министр экономики Юлия Свириденко вместе с представителями рабочей группы представила план по установлению международных гарантий безопасности для бесперебойных поставок продуктов питания, что включает усиление защиты портовой и логистической инфраструктуры, разминирование морских путей, поддержку страхования судов и грузов.

"Освобождение всех пленных и депортированных лиц"

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец представил план по возвращению депортированных россиянами украинских детей и взрослых, а также захваченных в плен военнослужащих и гражданских. Он включает в себя создание мониторинговой группы, и определению механизма сбора информации об украинцах, которых россияне удерживают в плену, а также получение доступа к местам их пребывания. Также в плане есть пункты об усилении наказания россии за нарушения международного гуманитарного права и усиления давления на москву с целью обеспечения доступа МККК и ООН к пленным украинцам.

"Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка"

Заместитель министр иностранных дел Николай Точицкий и нардеп Галина Михайлюк представили план по восстановлению территориальной целостности Украины и мирового порядка. Его целью является усовершенствование имеющихся механизмов реализации базового принципа уважения к территориальной целостности и суверенитета, закрепленного в Уставе ООН.

Для достижения этих целей предложено сконцентрировать усилия на:

реформе Совета Безопасности ООН и ограничении права вето;

усиление роли Международного суда путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах по поводу нарушений Устава ООН и обеспечения немедленного исполнения его решений;

создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ЕС разрабатывают механизм передачи Украине конфискованных российских активов.