Telegram-канал о войне. AZfront охватывает все горячие точки планеты

Проекты вроде AZfront могут помочь Западу в продвижении ценностей свободного мира

AZfront — телеграм-сообщество, которое в последнее время уверенно превращается в новый негосударственный центр силы, имеющий команду, опыт и связи, чтобы содействовать Киеву, Варшаве, Вильнюсу и Вашингтону в противостоянии с антизападной осью Москва-Тегеран-Хамас. Об этом сообщает 5 канал.

Ось Москва – Тегеран, окончательно оформившаяся на фоне российско-украинской войны, теперь дополнилась ХАМАСом. Симптоматично, что ХАМАС не является государственным образованием, но представляет собой реальную региональную силу, с которой остальные вынуждены считаться. В современном мире такие "альтернативные центры силы" зачастую эффективнее неповоротливых и бюрократизированных государственных образований. Даже когда в руках мотивированных одиночек нет оружия, они способны добиваться большего, чем условная Генассамблея ООН, которая за три попытки так и не смогла принять компромиссную резолюцию по арабо-израильскому конфликту.

Одним из таких инструментов негосударственного медийного влияния, особенно в странах постсоветского блока, давно уже стали Telegram-каналы. В Украине, по данным Киевского международного института социологии, они уже обошли телевидение в качестве главного источника информации – 44% против 43%, соответственно. Telegram-канал миллионник, который выдает полсотни новостей в день получает в среднем 50-200 тыс. просмотров на каждую публикацию – это в десятки раз больше, чем у большинства авторитетных СМИ.

Например, где-то на обширном пространстве от Восточной Европы до Центральной Азии, существует проект под названием AZfront. С виду – это крупный Telegram-канал, за год набравший около 800 тыс. подписчиков (сейчас канал функционирует в закрытом режиме). В сентябре у AZfront появился англоязычный YouTube-канал, работающий исключительно на западную аудиторию. И снова, менее чем за 2 месяца – 150 тыс. подписчиков.

Идеалы движения AZfront вполне комплиментарны западным ценностям, а краткий список реализованного наглядно демонстрирует проукраинскую, произраильскую, проазербайджанскую и проевропейскую позиции.

Это пример альтернативного центра силы, у которого есть команда, опыт, связи в политическом истеблишменте (как минимум Украины, Израиля и тюркских государств) и глобальные медийные возможности.

Именно такие проекты, как AZfront могу стать новыми союзниками Запада для продвижения ценностей свободного мира. У них нет офиса, нет бюрократических механизмов, их деятельность децентрализована и не подчиняется диктату государственных границ или авторитарным лидерам. Но у них есть большая идея и готовность действовать. Будет непростительно, если лидеры, принимающие решения в Украине, Польше и Литве и США, отмахнутся от подобной силы, которая сама движется в фарватере их интересов.