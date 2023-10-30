"Ситуация патовая...": лукашенко и шойгу сделали заявления о переговорах с Украиной

Самопровозглашенный президент считает, что за стол переговоров нужно садиться без предварительных условий

Белорусский диктатор, нередко поражающий высказываниями о войне, заявляет, что Украине и россии нужно садиться за стол переговоров. В то же время в рф открыто говорят, что якобы готовы к разговору.

Об этом говорится в одном из пабликов, который цитирует слова лукашенко. Белорусский "лидер" в ходе своих заявлений также сделал акцент на том, что население россии намного больше, нежели в Украине, говоря о потерях.

"Проблем хватает. И со стороныроссии, и со стороны Украины там сейчас серьёзная очень обстановка, патовая. Никто не может ничего сделать. Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди, перемалываются. Но россия — это 140 млн, а там (в Украине, — Ред.) 20 млн оставалось на начало войны, и все бегут", — сказал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что садиться за стол переговоров Украине и россии следует без предварительных условий. При этом он заявил, что якобы в Украине скоро некому будет воевать.

"Умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Не надо предварительных условий. Главное — команду дали и стоп… Остановились и ведём переговоры. Переговоры о чём? О земле и о мире. Украинцы, допустим, будут ставить вопросы о Восточной Украине, Донбассе, Крыме. Но за столом переговоров, никто не воюет, люди не гибнут. Самое опасное для Украины — оружие будет, а воевать будет некому", — подытожил он.

В то же время министр обороны россии сергей шойгу заявил, что рф якобы готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине" и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом. Он отметил, что для этого Западу нужно "остановиться в своем стремлении к стратегическому поражению россии".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что александр лукашенко раскрыл детали его разговора с диктатором путиным перед началом полномасштабной войны. Тот просил "прикрыть его".