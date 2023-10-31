"Это жизненно важно": названо количество оккупантов, которое ВСУ нужно ликвидировать каждый месяц

В последний раз такое количество захватчиков было уничтожено в июне, в начале контрнаступления ВСУ

Украинским воинам ежемесячно нужно ликвидировать по 20 тысяч российских оккупантов, чтобы изменить баланс между масштабами их мобилизации и компенсацией потерь. Это именно то количество человек, которое страна-агрессор может позволить себе мобилизовать.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН. По его словам, добиться такого результата крайне сложно.

"У нас сейчас активизировались действия на восточном фронте. Многое зависит от того, насколько активно мы будем уничтожать врага. Это легко говорить, но трудно сделать. Мы просто обязаны, нам жизненно важно выйти на необходимые показатели по уничтожению врага. Эти показатели должны превышать 20 тыс. личного состава врага ежемесячно ", — сказал он.

Александр Коваленко подчеркнул, что 20 тысяч — это то количество оккупантов, мобилизацию которых рф может позволить себе. Поэтому такое же количество или же больше нужно ликвидировать, чтобы нарушить их баланс.

"Если потери оккупантов в Украине ежемесячно будут превышать 20 тысяч, то мы значительно изменим баланс между масштабами их мобилизации и компенсацией потерь. Этот показатель будет влиять на многие другие факторы", — уточнил он.

Также эксперт добавил, что в последний раз более 20 тысяч человек было уничтожено в июне, в начале контрнаступления ВСУ. После этого показатели пошли на убыль, потому что боевые действия вошли в позиционную оборону. Сейчас захватчики пошли в наступление, и ситуация изменится — они начнут терять намного больше живой силы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 октября Генштаб отчитался о новом достижении — с начала полномасштабной войны на фронте было уничтожено 300 тысяч российских оккупантов. В сети уже успели отреагировать на это событие, опубликовав множество шуток, мемов и постов с благодарностью ВСУ.