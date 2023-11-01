Синоптики назвали дату похолодания и дали прогноз на ближайшие дни: где ждать дождей

Градусы продолжают быть высокими, но вскоре они снизятся

По прогнозам синоптиков, ноябрь в Украине обещает быть довольно теплым, однако с ним в Украину пришел атмосферный фронт. В большинстве регионов пройдут дожди, а температура воздуха немного снизится.

О погоде на ближайшее время сообщает Украинский гидрометцентр. Синоптик Наталка Диденко более детально рассказала о погоде на среду и назвала дату ближайшего похолодания.

В среду, 1 ноября, повсюду, кроме Луганщины ожидаются периодические дожди. Во второй половине дня в западных областях, на севере Украины и Одесской области осадки прекратятся.

Температура воздуха снизится на несколько градусов на западе и северной части, днем ожидается +11 +14 градусов. При этом на востоке, юге и в большинстве центральных областей еще будет тепло, максимально +15 +20, на крайнем юге до +22 градусов.

"В дальнейшем будет хоть и свежая погода, однако серьезного похолодания пока не видно. Более ощутимым понижение температуры, по предварительным прогнозам, ожидается с 12 ноября, однако даже без ночных "минусов"", — пишет синоптик.

В четверг, 2 ноября, осадки в Украине прекратятся, везде будет переменная облачность. Ночная температура воздуха прогнозируется на уровне +1 +12 градусов, днем будет 9-17 градусов тепла (в Крыму — +18).

Карта погоды на 2 ноября

В пятницу, 3 ноября, дожди пройдут на юге, востоке и в Харьковской области. Ночью синоптики прогнозируют 1-11 градусов со знаком "плюс", днем столбики термометров покажут +8 +19 градусов.

В субботу, 4 ноября, дождливо будет в западной части страны. В ночное время ожидается +4 +14 градусов, днем будет +13 +23 градуса.

Карта погоды на 4 ноября

В воскресенье, 5 ноября, значительную часть страны накроют дожди, сухо будет на юге и востоке. Ночью прогнозируется от +5 до +14 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 13-23 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды на 5 ноября

Напомним, заведующая отделением прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", какой будет зима в Украине. По ее прогнозам, есть все основания полагать, что холодный сезон 2023-24 годов будет сопровождаться высокими температурами и, возможно, новыми рекордами.

Обратите внимание! Учёные и синоптики поделились с "Телеграфом" прогнозами, ждать ли морозных неожиданностей от этой зимы и какой она будет: У Украины появится новый "союзник" из Европы: климатологи дали прогноз на предстоящую зиму