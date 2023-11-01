ВСУ уничтожили командный пункт россиян: там мог быть топ-генерал рф

Россияне оцепили место прилета

Во время ракетного удара по Арабатской стрелке ВСУ смогли поразить штаб оккупантов, где как раз проходило совещание руководства группировки "Днепр".

В частности об этом сообщили активист Сергей Стерненко, украинский telegram-канал "Оперативний ЗСУ" и российский ВЧК-ОГПУ. Сообщается о том, что минимум один оккупант был ликвидирован, а еще несколько получили тяжелые ранения.

Стоит отметить, что буквально на прошлой неделе военное руководство страны-оккупанта сменило командующего этой группировки и назначило на эту должность генерал-полковника михаила теплинского.

Находился ли генерал в штабе во время удара пока не известно, поскольку район попадания был оцеплен, а россияне пытаются не допустить любой утечки информации. Тем временем пресс-центр россиян готовит новое сообщение о перехвате еще одной ракеты ATACMS.

Напомним, что теплинский с июля находился на должности командующего всей оккупационной группировкой войск, которая привлечена к войне в Украине, но затем был переведен. В любом случае ликвидация столь крупного военного чиновника была бы неоспоримым достижением для украинских войск.

К тому же британская разведка называла теплинского "одним из немногих высокопоставленных российских генералов, пользующимся широким уважением среди рядового состава".

Тем не менее в ГУР говорят, что его навыки управления "помогли" вывести из строя больше половины элитных воздушно-десантных войск рф.