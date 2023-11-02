Второй Бахмут? Что на самом деле происходит под Купянском и почему оккупанты стирают город с лица земли

"Телеграф" узнал некоторые подробности новой тактики россиян на Харьковщине

На Купянском направлении в Харьковской области россияне продолжают отчаянные попытки прорыва и захвата города. Для этого оккупанты сменили тактику и усилили обстрелы Купянска из всех видов вооружения. Об этом "Телеграфу" рассказали сразу несколько проинформированных источников в ВСУ, хорошо знакомых с текущей ситуацией на том участке фронта.

— В лесах рядом с Купянском — ад, оккупанты давят очень сильно. Сам город расположен на высоте, поэтому в лобовых атаках захватить его россиянам будет трудно, но превратить его во второй Бахмут (то есть наносить по нему массированные ракетно-бомбовые удары. — Ред.) могут. Сейчас там реальный ад, – рассказал собеседник издания.

Ситуация під Купянском

Другой осведомленный источник в Вооруженных силах Украины тоже подтвердил "Телеграфу" эту информацию.

— Возле Купянска ситуации сложная. Орки лезут, как сумасшедшие… Город не захватят, но стереть с лица земли, как Бахмут, они могут. Тактика россиян понятна и очевидна – они не могут продвинуться и просто уничтожают город, – подтверждает старший офицер ВСУ.

В свою очередь, как рассказал "Телеграфу" источник в Минобороны, ситуация вблизи Купянска действительно непростая, "но контролируемая, а ВСУ и спецподразделения повытесняли врага на том направлении со многих позиций".

— Действительно, враг пытается давить, однако сейчас ситуация там лучше, чем под Авдеевкой. Но в целом такие вещи должны официально комментировать Генштаб ВСУ или Минобороны, — отмечают в МО.

По официальному же сведению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Купянск испытал авиационные удары, а "в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области… На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел".

Более подробно пресс-службы Минобороны и ГШ ВСУ официально ситуацию в районе Купянска пока не комментируют.

Как сообщалось, в районе Бахмута российские военные перешли к активным боевым действиям. Они существенно усилили свою группировку и пытаются остановить продвижение ВСУ. Раньше же своими действиями по захвату города оккупанты фактически разрушили его до основания.

Также "Телеграф" писал, что после почти недельного штурма Авдеевки под Донецком, начавшегося 10 октября, россияне резко сбавили темпы своего наступления.