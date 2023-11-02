Государство будет возмещать расходы на разминирование: что известно на сейчас

Процедура уже разрабатывается

В бюджете на 2024 год заложены деньги на возмещение расходов на разминирование территорий Украины, — предполагается выделить 2 миллиарда гривен.

Однако есть ряд нюансов, связанных с этим. О них в интервью для "Телеграфа" рассказал профильный замминистра экономики, ветеран Игорь Безкаравайный.

Он объяснил, что о гражданском разминировании стали думать только в 2023 году, и до сих пор еще нет четких государственных программ, как оно должно производиться, процедура только формируется.

"Мы в активном процессе написания самого бизнес-процесса, когда понимаем: есть конкретный аграрий, идущий по такому-то маршруту. Он подает заявку таким-то образом, далее эта заявка таким образом обрабатывается, далее ей по таким критериям присваивают определенный приоритет, далее она попадает условно на аукционы. А операторы противоминной деятельности, отвечающие таким критериям, участвуют в этих аукционах. То есть, сегодня весь процесс прописывается шаг за шагом, — подчеркнул Безкаравайный. — После этого мы будем говорить непосредственно с аграриями — удобно ли им так, понимают ли они, как это будет работать? Далее поговорим с операторами противоминной деятельности и другими участниками процесса. И только когда достигнем определенного консенсуса, будем принимать как документ порядок возмещения стоимости услуг по гуманитарному разминированию".

Замминистра также добавил, что пока также неизвестно и то, какой процент от стоимости разминирования будет компенсирован. Ведь если речь идет о компенсации 100% цены, то удастся помочь только ограниченному числу фермеров, в то время как если будут выплачивать 50-80% от суммы, то услугу разминирования получат большее число аграриев.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, разминирование каких территорий будет проводиться в последнюю очередь в Украине.