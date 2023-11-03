"Этот процесс будет продолжаться": в Белом доме ответили на статью Залужного

Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, — Кирби

В Белом доме отреагировали на статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби назвал ее одним из важных аргументов, подтверждающих неотложную необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Об этом он сказал в ходе пресс-брифинга в Вашингтоне. Его слова цитирует "Укринформ".

"Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", — отметил представитель администрации Байдена в качестве ответа на то, что Залужный изложил в своей статье.

Кирби добавил, что в процессе войны изменяются потребности сторон. В том числе это касается и систем вооружений, которые партнеры предоставляют Украине.

"Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, равно как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", — отметил представитель администрации Байдена.

При этом Кирби подчеркнул, что удовлетворять актуальные потребности было бы легче, если бы Конгресс принял запрос президента США Джо Байдена с дополнительным финансированием, в том числе с поддержкой Украины. Координатор Совета нацбезопасности добавил, что этот пакет предусматривает не только новые возможности для Украины, но и пополнение средств самих Соединенных Штатов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как кремль отреагировал на слова Залужного, что ситуация на фронте зашла в тупик и ни одна из сторон не может продвигаться. песков не оставил это заявление без ответа.

Обратите внимание! "Телеграф" вспомнил где о чем были прошлые статьи Залужного, и какое влияние они имели на военную помощь: Запад слышит Залужного? Как его публикации в известных СМИ отражаются на оружии для Украины