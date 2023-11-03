Теперь четыре: в еще одной области Украины обнаружили гепатит А

Пока что подтвержден только один случай

В Тернопольской области подтвердили первый случай заболеваемости гепатитом А. Опасную болезнь обнаружили у жительницы одной из громад области.

Медики отмечают, что женщину госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Об этом сообщает Zahid.net, информируя, что состояние больного врачи оценивают как средней тяжести.

Предварительно известно, что женщина заболела несколько дней назад. Она обратилась к семейному врачу, который направил ее в инфекционное отделение, подозревая вирусную желтуху. В больнице пациентка прошла дообследование.

По результатам анализов, в пятницу, 3 ноября, специалисты Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины у жительницы одного из громад лабораторно подтвердили вирусный гепатит А.

"Идет эпидемиологическое расследование, проводятся отборы биоматериала контактных лиц и из внешней среды", — сообщил на своей странице в Facebook глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

Отмечается, что за родственниками и людьми, с которыми она контактировала, медики установили наблюдение.

Напомним, что после масштабной вспышки гепатита А в Винницкой области тревожные новости начали поступать из Ивано-Франковской области, где уже несколько человек попали в больницу с этим диагнозом. Среди них четверо взрослых и трое детей.