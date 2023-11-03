"Я ошибся, но..." Известный генерал сделал воодушевляющее заявление о Крыме и войне в Украине

США и Германия не оправдали ожиданий, потому сроки освобождения полуострова сдвинулись

Известный американский генерал, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес ранее уверенно заявлял, что Украина вернет Крым уже к августу 2023 года, однако этого не произошло.

Сейчас он объясняет, в чем была его ошибка, и смогут ли украинцы таки вернуть свой полуостров. Об этом он высказался в интервью "Радио Свобода".

Ходжес подчеркнул, что возвращение Крыма является залогом победы Украины, а для него Украине нужна высокоточное дальнобойное оружие. Его прошлые прогнозы основывались на том, что США и Германия дадут такое оружие Украине, однако такого решения до сих пор нет, — потому пока не освобожден и полуостров.

"Но украинцы все же начали вытеснять российский Черноморский флот из Севастополя дальше на восток. Несколько кораблей Черноморского флота россии покинули Севастополь. И это показывает потенциал того, на что способны украинцы, если у них будет возможность нанести удар с дальней дистанции. И это показывает, к чему они могут вынудить россиян. Конечно, я остаюсь оптимистом, но я ошибался, сколько это займет времени", — говорит генерал.

По его мнению, есть какое-то политическое решение, по которому Украине до сих пор не дали дальнобойного точного оружия, поскольку все оправдания звучат неубедительно.

Однако на вопрос, считает ли он, что Украина сможет выиграть войну и полностью освободить свои территории даже при нынешнем уровне военных поставок, Ходжес уверенно отвечает: " Да, конечно ".

В последнее время резко участились и усилились удары по Крыму. Как сообщал "Телеграф", это делается для защиты Одесской области.