"Я ошибся, но..." Известный генерал сделал воодушевляющее заявление о Крыме и войне в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
США и Германия не оправдали ожиданий, потому сроки освобождения полуострова сдвинулись
Известный американский генерал, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес ранее уверенно заявлял, что Украина вернет Крым уже к августу 2023 года, однако этого не произошло.
Сейчас он объясняет, в чем была его ошибка, и смогут ли украинцы таки вернуть свой полуостров. Об этом он высказался в интервью "Радио Свобода".
Ходжес подчеркнул, что возвращение Крыма является залогом победы Украины, а для него Украине нужна высокоточное дальнобойное оружие. Его прошлые прогнозы основывались на том, что США и Германия дадут такое оружие Украине, однако такого решения до сих пор нет, — потому пока не освобожден и полуостров.
"Но украинцы все же начали вытеснять российский Черноморский флот из Севастополя дальше на восток. Несколько кораблей Черноморского флота россии покинули Севастополь. И это показывает потенциал того, на что способны украинцы, если у них будет возможность нанести удар с дальней дистанции. И это показывает, к чему они могут вынудить россиян. Конечно, я остаюсь оптимистом, но я ошибался, сколько это займет времени", — говорит генерал.
По его мнению, есть какое-то политическое решение, по которому Украине до сих пор не дали дальнобойного точного оружия, поскольку все оправдания звучат неубедительно.
Однако на вопрос, считает ли он, что Украина сможет выиграть войну и полностью освободить свои территории даже при нынешнем уровне военных поставок, Ходжес уверенно отвечает: "Да, конечно".
В последнее время резко участились и усилились удары по Крыму. Как сообщал "Телеграф", это делается для защиты Одесской области.