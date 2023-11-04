70 реанимобилей и помощь на миллионы евро медучреждениям в прифронтовых территориях передали супруги медики

Реанимобили укомплектованы сверхсовременным медицинским оборудованием – аппаратом искусственной вентиляции легких, носилками, дефибриллятором, кислородными баллонами, новейшими антибиотиками и т.п.

Основатель и председатель правления Благотворительного фонда "Милосердие и Здоровье" известный онкохирург, медицинский директор по стратегическому развитию Национального института рака Александр Яцина вместе с женой, врачом-гинекологом Екатериной организовал масштабную гуманитарную миссию в прифронтовые районы, чтобы помочь военным, боевым врачам на прифронтовых территориях, оказывающим медицинские услуги тысячам украинцев, не покинувшим свои дома.

На днях Александр и Екатерина отправились из Киева в Запорожье, чтобы лично доставить два реанимобиля, укомплектованных сверхсовременным медицинским оборудованием (аппаратом искусственной вентиляции легких, носилками, дефибриллятором, кислородными баллонами, новейшими антибиотиками и т.п.) в Марганец и Кураховскую городскую больницу.

"Мы передаем два реанимобиля, а также будем развозить медикаменты и медицинское оборудование по медицинским учреждениям Донецкой области", — рассказал Александр Яцына.

По его словам, стоимость каждого такого автомобиля около 40-55 тысяч евро. При этом фонд "Милосердие и Здоровье" передал уже более 70 новых реанимобилей в медицинские учреждения Украины и медицинские подразделения ВСУ, а также более 10 автомобилей-рефрижераторов для программы "На щите" и 9 автомобилей для перевозки людей с инвалидностью для социальных служб. В частности, в военные части и госпитали в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Одесской и Черниговской областей.

"Все автомобили идут на восток страны в места, где наиболее в них нуждаются. Нет ничего важнее человеческих жизней. И каждая спасенная жизнь стоит и всех рисков, и всех усилий", — говорит Александр Яцина.

В Марганце, куда супруги медики доставляют реанимобиль, продолжают оставаться почти 35 тысяч горожан, которые с лета живут без воды под ежедневными обстрелами. Оккупанты беспощадно бьют по городу из оккупированного Энергодара.

"Да, это риск, но и в Марганце, и в Курахово тысячи людей, нуждающихся в нашей помощи. Врачам нужно оборудование, чтобы оказывать медицинскую помощь, и конечно нужны медикаменты, которые большинство людей, оставшихся в городе, просто не могут себе купить", — рассказывает Екатерина Яцына.

Хрупкий врач вместе с мужем продолжают ездить в города и городки, которые расположены буквально в нескольких километрах от линии столкновения, чтобы оказать помощь, которая сейчас там самая нужная.