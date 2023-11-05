Россияне выпустили ракеты по Днепропетровщине: подробности
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Известно об одной сбитой ракете
В ряде областей Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. В настоящий момент существует угроза обстрела со стороны российских оккупантов.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что на территории Днепропетровской области прогремели взрывы. Враг совершает комбинированную атаку управляемыми и баллистическими ракетами.
В Воздушных силах Украины предупреждают, что ракетная опасность сейчас есть во всех областях, где есть тревога. Всех просят находиться в укрытиях до соответственного распоряжения.
В 16:05 в пабликах сообщили о новых взрывах на территории Днепропетровщины. В настоящее время воздушных целей не наблюдается. По предварительной информации, российские захватчики могли применить по области КАР Х-59.
В 16:22 по областям начался отбой воздушной тревоги. В том числе отбой был и в Днепропетровской области. На данный момент неизвестно, были ли прилеты и есть ли пострадавшие.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что в Криворожском районе воины подразделения ПВК "Восход" уничтожили вражескую ракету.
"Отличная работа. Спасибо за защиту", — сказал он.
Напомним, ранее "Телеграф", ссылаясь на собственные источники, сообщал о том, что 4 ноября российские оккупанты атаковали прифронтовое село, где украинских военнослужащих собрали в одном месте для награждения в честь Дня артиллерии.