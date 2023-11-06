Без отца остались трое детей: на фронте погиб герой с Ровенщины

Мужчина погиб на Запорожье

Ежедневно, защищая Украину от российских оккупантов, свои жизни отдают наши воины. На фронте погиб житель Ровенской области Терентий Кондратюк. Без отца осталось трое детей.

О гибели героя сообщается на Facebook-странице Повчанской территориальной громады. Терентий Кондратюк погиб в бою на территории Запорожской области 4 ноября.

Терентий Кондратюк

Мужчина родился 23 января 1972 года в селе Мильча Дубенского района Ровенской области. Жил и работал в деревне Мильча. Занимался строительством и ремонтом домов. Был мастером на все руки, хорошим электриком, к которому обращались односельчане. Терентий Васильевич – хороший семьянин и добрый многодетный отец. К ВСУ присоединился в январе 2023 года.

"Терентий Кондратюк — герой, который боролся за украинское будущее, защищая родную землю от российского оккупанта! У него осталось трое осиротевших деток, жена и пожилая мать… Эту боль и глубокую грусть не утолить никакими словами… Мы выражаем благодарность и уважение защитнику, который пожертвовал самым ценным – жизнью… Мы будем помнить отвагу, стойкость, героизм воина", — сказано в некрологе.

О дне прощания с героем будет сообщено позднее. Односельчан призвали встретить воина живым коридором, преклонив колени. 6, 7 и 8 ноября в Повчанской громаде объявили днем скорби.

Как сообщал "Телеграф", свою жизнь за Украину отдал воин из Ивано-Франковской области Игорь Шевчук. Он ушел добровольцем на войну еще в 2014 году. Он был единственным сыном у матери Мирославы и дедушки Николая Куга. Борьба с оккупантами стала для Игоря смыслом жизни.