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Без отца остались трое детей: на фронте погиб герой с Ровенщины

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Терентий Кондратюк Новость обновлена 06 ноября 2023, 14:33
Терентий Кондратюк. Фото Коллаж

Мужчина погиб на Запорожье

Ежедневно, защищая Украину от российских оккупантов, свои жизни отдают наши воины. На фронте погиб житель Ровенской области Терентий Кондратюк. Без отца осталось трое детей.

О гибели героя сообщается на Facebook-странице Повчанской территориальной громады. Терентий Кондратюк погиб в бою на территории Запорожской области 4 ноября.

Терентий Кондратюк

Мужчина родился 23 января 1972 года в селе Мильча Дубенского района Ровенской области. Жил и работал в деревне Мильча. Занимался строительством и ремонтом домов. Был мастером на все руки, хорошим электриком, к которому обращались односельчане. Терентий Васильевич – хороший семьянин и добрый многодетный отец. К ВСУ присоединился в январе 2023 года.

"Терентий Кондратюк — герой, который боролся за украинское будущее, защищая родную землю от российского оккупанта! У него осталось трое осиротевших деток, жена и пожилая мать… Эту боль и глубокую грусть не утолить никакими словами… Мы выражаем благодарность и уважение защитнику, который пожертвовал самым ценным – жизнью… Мы будем помнить отвагу, стойкость, героизм воина", — сказано в некрологе.

О дне прощания с героем будет сообщено позднее. Односельчан призвали встретить воина живым коридором, преклонив колени. 6, 7 и 8 ноября в Повчанской громаде объявили днем скорби.

Как сообщал "Телеграф", свою жизнь за Украину отдал воин из Ивано-Франковской области Игорь Шевчук. Он ушел добровольцем на войну еще в 2014 году. Он был единственным сыном у матери Мирославы и дедушки Николая Куга. Борьба с оккупантами стала для Игоря смыслом жизни.

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#Война #Гибель #Герои