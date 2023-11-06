Коломойскому создают искусственные препятствия для изменения меры пресечения – адвокат

Защита бизнесмена заявляет об искусственных препятствиях.

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского жалуются, что его фактически лишили права на защиту и доступа к суду.

Об этом сказал один из защитников Александр Лысак.

Адвокат заявил, что 9 октября следственная судья Шевченковского районного суда города Киева оставила без рассмотрения ходатайство защиты об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому.

Адвокаты обжаловали это постановление в апелляционном суде, однако суд первой инстанции по сегодняшний день (почти месяц) до сих пор не направил материалы дела в апелляционный суд, что делает невозможным рассмотрение этой апелляционной жалобы. Заседание апелляционного суда перенесено 15 ноября 2023 года.

"Таким образом, Игорю Коломойскому оказывают очередные искусственные препятствия для изменения меры пресечения. Фактически это лишение права на защиту и доступа к суду. В этой ситуации мы видим очередные нарушения прав г-на Коломойского на справедливый суд, на разумные сроки рассмотрения соответствующих ходатайств и права на эффективные меры правовой защиты, что гарантировано статьями 5, 6 и 13 Конвенции о защите прав и основных свобод человека", – сказал он.

Напомним, 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января. Бизнесмена подозревают в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". Коломойский находится под стражей с начала сентября с альтернативой в виде залога в 3 млрд 891 млн грн.