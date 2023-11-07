Задержан предатель, который в октябре навел "Искандер" на Харьков: что ему грозит (фото)

Он работал мастером на местном предприятии, занимающемся строительством дорог и мостов

Киберспециалисты Службы безопасности задержали агента главного управления генштаба вооруженных сил россии (ГРУ), который скорректировал атаку рф на Харьков 6 октября. Тогда россияне ударили по центру города ракетой "Искандер", погибли двое мирных жителей, среди которых 10-летний мальчик, десятки людей получили ранения.

О задержании предателя сообщает пресс-служба СБУ. Для подготовки ракетной атаки агент передал россиянам электронные координаты целей с привязкой к местности.

По данным следствия, предателем оказался мужчина, работавший мастером на местном предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов. Российская спецслужба завербовала его дистанционно через Telegram. Под видом рабочих поездок он фиксировал места базирования и перемещения украинских войск по территории региона.

Информацию предатель передавал через "связного" со временно оккупированной территории на востоке Украины. Им оказался один из бывших вожаков террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Шаман", которому СБУ ранее сообщила о подозрении.

Во время обысков у задержанного обнаружено:

4 мобильных телефона и 7 sim-карт разных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором;

банковские карты, на которые поступали "зарплаты" от ГРУ;

более 10 тыс. долл., полученных преступным путем.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщал "Телеграф", утром во вторник, 7 ноября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремел взрыв. Только после него объявили воздушную тревогу.