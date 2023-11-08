Топ за свои деньги: лучшие бюджетные авто для Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти модели прослужат долго и обойдутся недорого
Люди, которые выбирают себе бюджетные автомобили, в большинстве случаев требуют от потенциальной покупки — качества, дешевизны в обслуживании и функциональности. При этом, все эти характеристики должны уместится в относительно скромный бюджет. Подобрать такое авто, особенно человеку, у которого ранее не было транспортного средства, настоящий челлендж.
К счастью, существуют эксперты, которые создали целый топ из таких авто. Вам остается только приценится (предложений с этими автомобилями существует множество, как на первичном, так и на вторичном рынках), а также выбрать то, что максимально подходит именно для ваших нужд.
На первое место эксперты PLC поставили "японца" Toyota Yaris (2011 — 2019 гг.)
Это компактный хэтчбек, который существенно упростит жизнь водителя, живущего в большом городе, где нужно виртуозно маневрировать в большом потоке машин и есть проблема с поиском парковочного места. В машинах, выпущенных до 2015 года, есть вариант с 3 и с 5 дверьми, начиная с 2015 — только в пятидверной версии.
Отмечается, что модель редкая на внутреннем вторичном рынке, но её можно приобрести на европейских или американских аукционах.
Основные достоинства:
- стильный экстерьер (округлые формы во 2 поколении и более хищный дизайн в 3 поколении авто);
- продуманный эргономичный дизайн салона;
- простая и понятная панель управления;
- достаточно широкие и удобные пассажирские места для таких компактных размеров авто;
- легкость в управлении — отзывчивый руль, уверенность на поворотах, хорошая динамика;
- мягкая подвеска, плавный ход;
- экономный расход топлива (4-7 л на 100 км);
- большой ресурс трансмиссии;
- прочный кузов;
- многочисленные электронные функции, которые облегчают вождение и обеспечивают безопасность движения, в частности боковые подушки безопасности, подогрев заднего стекла, системы ABS, ESP, EBD, BAS и TCS.
Недостатки:
- требует частой замены масла;
- бюджетные материалы в отделке салона;
- непрактичная роботизированная КПП (лучше выбирать машину с бесступенчатым вариатором).
Дальше идет Honda Jazz (2008 — 2015 гг.)
Городской хэтчбек класса В, который по своим характеристикам скорее находится между классом В и минивэнами.
"Для украинских водителей самое надежное недорогое авто этой модели относится ко 2 и 3 поколению, а самые интересные комплектации — 1.4 и 1.5 л двигатель 127 и 120 л. с., а также гибридная модель с 1.3 л бензиновым двигателем (88 л. с.) и электродвигателем на 14 л. с", — отмечают эксперты.
Основные особенности и достоинства Honda Jazz:
- высокая крыша;
- колоссальные возможности трансформации салона (увеличение багажного отделения с 399 до 892 литров, освобождение места для перевозки длинномерных грузов до 2,4 м, организация комфортного спального места);
- отличная аэродинамика;
- эргономичная приборная панель;
- наличие кондиционера, круиз-контроля;
- функциональный послушный руль;
- безопасность — 5 звезд;
- простая выносливая подвеска;
- разные варианты трансмиссии (вариатор, 6-ступенчатая CVT, роботизированная).
Минусы, отмеченные владельцами Хонда Джаз:
- жесткость на неровной дороге;
- капризная CVT;
- небольшой ресурс гибридной модели в режиме скоростной езды.
Suzuki SX4
Автомобиль удачно сочетает в себе внедорожные и спортивные характеристики. Нас интересует первое и второе поколение Suzuki SX4. В этой линейке доступны авто в кузове хэтчбек и седан. Большей популярностью у нас пользуется именно хэтчбек.
Главные достоинства модели:
- подушки безопасности для водителя и пассажиров;
- системы активной безопасности (системы помощи при экстренном торможении, антиблокировка тормоза, распределение тормозных усилий);
- ДУ с центральным замком;
- электропривод для задних, передних и боковых стекол;
- подогрев передних сидений и боковых зеркал;
- полный привод + высокий клиренс, что в комплексе дает отличные внедорожные способности.
Недостатки:
- жесткая подвеска, что отражается на мягкости езды;
- нуждается в качественном топливе.
Mazda 2
Самый компактный из всех представителей семейства "Мазда" представлен на рынке в таких модификациях:
- бензиновый двигатель 1.3, 1.5 л на 100, 90 и 115 л. с.;
- дизель 1.4 л.
Достоинства:
- минимальное потребление топлива — от 4 до 6,4 л бензина на 100 км;
- отличная динамика, аэродинамика и маневренность;
- надежная тормозная система;
- неприхотливость в обслуживании;
- доступная стоимость запчастей;
- теплый салон, быстрый нагрев зимой.
Недостатки:
- жесткая подвеска;
- слабая шумоизоляция.
Ford Focus
Фокус — это оптимальный вариант, если вы ищете самый надежный бюджетный автомобиль б/у. Среди подержанных Форд Фокус самые и интересные по цене для украинского рынка — это машины 2 поколения после рестайлинга и 3 поколения. Доступные модификации кузова хэтчбек и универсал, двигателя — бензиновый 1.6 л 105 и 125 л. с., бензиновый 2 л 150 л. с. и дизельный на 140 л. с.
Главные достоинства:
- многочисленные системы активной безопасности;
- эргономичность управления;
- прочность всех деталей и динамических узлов;
- динамика и маневренность;
- комфортный салон;
- потребляет мало топлива (в зависимости от комплектации — от 3,4 до 10,7 л на 100 км);
- надежная и комфортная в работе трансмиссия (автомат, механика).
Недостатки:
- пороги подвержены коррозии;
- дороговаты оригинальные запчасти в случае поломки.
Ранее Телеграф рассказывал, что в октябре в Украине зарегистрировали рекордное количество иностранных авто. Топ-20 моделей, пригнанных из других стран.