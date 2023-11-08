Топ за свои деньги: лучшие бюджетные авто для Украины

Эти модели прослужат долго и обойдутся недорого

Люди, которые выбирают себе бюджетные автомобили, в большинстве случаев требуют от потенциальной покупки — качества, дешевизны в обслуживании и функциональности. При этом, все эти характеристики должны уместится в относительно скромный бюджет. Подобрать такое авто, особенно человеку, у которого ранее не было транспортного средства, настоящий челлендж.

К счастью, существуют эксперты, которые создали целый топ из таких авто. Вам остается только приценится (предложений с этими автомобилями существует множество, как на первичном, так и на вторичном рынках), а также выбрать то, что максимально подходит именно для ваших нужд.

На первое место эксперты PLC поставили "японца" Toyota Yaris (2011 — 2019 гг.)

Это компактный хэтчбек, который существенно упростит жизнь водителя, живущего в большом городе, где нужно виртуозно маневрировать в большом потоке машин и есть проблема с поиском парковочного места. В машинах, выпущенных до 2015 года, есть вариант с 3 и с 5 дверьми, начиная с 2015 — только в пятидверной версии.

Отмечается, что модель редкая на внутреннем вторичном рынке, но её можно приобрести на европейских или американских аукционах.

Основные достоинства:

стильный экстерьер (округлые формы во 2 поколении и более хищный дизайн в 3 поколении авто);

продуманный эргономичный дизайн салона;

простая и понятная панель управления;

достаточно широкие и удобные пассажирские места для таких компактных размеров авто;

легкость в управлении — отзывчивый руль, уверенность на поворотах, хорошая динамика;

мягкая подвеска, плавный ход;

экономный расход топлива (4-7 л на 100 км);

большой ресурс трансмиссии;

прочный кузов;

многочисленные электронные функции, которые облегчают вождение и обеспечивают безопасность движения, в частности боковые подушки безопасности, подогрев заднего стекла, системы ABS, ESP, EBD, BAS и TCS.

Недостатки:

требует частой замены масла;

бюджетные материалы в отделке салона;

непрактичная роботизированная КПП (лучше выбирать машину с бесступенчатым вариатором).

Дальше идет Honda Jazz (2008 — 2015 гг.)

Городской хэтчбек класса В, который по своим характеристикам скорее находится между классом В и минивэнами.

"Для украинских водителей самое надежное недорогое авто этой модели относится ко 2 и 3 поколению, а самые интересные комплектации — 1.4 и 1.5 л двигатель 127 и 120 л. с., а также гибридная модель с 1.3 л бензиновым двигателем (88 л. с.) и электродвигателем на 14 л. с", — отмечают эксперты.

Основные особенности и достоинства Honda Jazz:

высокая крыша;

колоссальные возможности трансформации салона (увеличение багажного отделения с 399 до 892 литров, освобождение места для перевозки длинномерных грузов до 2,4 м, организация комфортного спального места);

отличная аэродинамика;

эргономичная приборная панель;

наличие кондиционера, круиз-контроля;

функциональный послушный руль;

безопасность — 5 звезд;

простая выносливая подвеска;

разные варианты трансмиссии (вариатор, 6-ступенчатая CVT, роботизированная).

Минусы, отмеченные владельцами Хонда Джаз:

жесткость на неровной дороге;

капризная CVT;

небольшой ресурс гибридной модели в режиме скоростной езды.

Suzuki SX4

Автомобиль удачно сочетает в себе внедорожные и спортивные характеристики. Нас интересует первое и второе поколение Suzuki SX4. В этой линейке доступны авто в кузове хэтчбек и седан. Большей популярностью у нас пользуется именно хэтчбек.

Главные достоинства модели:

подушки безопасности для водителя и пассажиров;

системы активной безопасности (системы помощи при экстренном торможении, антиблокировка тормоза, распределение тормозных усилий);

ДУ с центральным замком;

электропривод для задних, передних и боковых стекол;

подогрев передних сидений и боковых зеркал;

полный привод + высокий клиренс, что в комплексе дает отличные внедорожные способности.

Недостатки:

жесткая подвеска, что отражается на мягкости езды;

нуждается в качественном топливе.

Mazda 2

Самый компактный из всех представителей семейства "Мазда" представлен на рынке в таких модификациях:

бензиновый двигатель 1.3, 1.5 л на 100, 90 и 115 л. с.;

дизель 1.4 л.

Достоинства:

минимальное потребление топлива — от 4 до 6,4 л бензина на 100 км;

отличная динамика, аэродинамика и маневренность;

надежная тормозная система;

неприхотливость в обслуживании;

доступная стоимость запчастей;

теплый салон, быстрый нагрев зимой.

Недостатки:

жесткая подвеска;

слабая шумоизоляция.

Ford Focus

Фокус — это оптимальный вариант, если вы ищете самый надежный бюджетный автомобиль б/у. Среди подержанных Форд Фокус самые и интересные по цене для украинского рынка — это машины 2 поколения после рестайлинга и 3 поколения. Доступные модификации кузова хэтчбек и универсал, двигателя — бензиновый 1.6 л 105 и 125 л. с., бензиновый 2 л 150 л. с. и дизельный на 140 л. с.

Главные достоинства:

многочисленные системы активной безопасности;

эргономичность управления;

прочность всех деталей и динамических узлов;

динамика и маневренность;

комфортный салон;

потребляет мало топлива (в зависимости от комплектации — от 3,4 до 10,7 л на 100 км);

надежная и комфортная в работе трансмиссия (автомат, механика).

Недостатки:

пороги подвержены коррозии;

дороговаты оригинальные запчасти в случае поломки.

Ранее Телеграф рассказывал, что в октябре в Украине зарегистрировали рекордное количество иностранных авто. Топ-20 моделей, пригнанных из других стран.