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Топ за свои деньги: лучшие бюджетные авто для Украины

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Топ за свои деньги: лучшие бюджетные авто для Украины Новость обновлена 08 ноября 2023, 12:42

Эти модели прослужат долго и обойдутся недорого

Люди, которые выбирают себе бюджетные автомобили, в большинстве случаев требуют от потенциальной покупки — качества, дешевизны в обслуживании и функциональности. При этом, все эти характеристики должны уместится в относительно скромный бюджет. Подобрать такое авто, особенно человеку, у которого ранее не было транспортного средства, настоящий челлендж.

К счастью, существуют эксперты, которые создали целый топ из таких авто. Вам остается только приценится (предложений с этими автомобилями существует множество, как на первичном, так и на вторичном рынках), а также выбрать то, что максимально подходит именно для ваших нужд.

На первое место эксперты PLC поставили "японца" Toyota Yaris (2011 — 2019 гг.)

Это компактный хэтчбек, который существенно упростит жизнь водителя, живущего в большом городе, где нужно виртуозно маневрировать в большом потоке машин и есть проблема с поиском парковочного места. В машинах, выпущенных до 2015 года, есть вариант с 3 и с 5 дверьми, начиная с 2015 — только в пятидверной версии.

Отмечается, что модель редкая на внутреннем вторичном рынке, но её можно приобрести на европейских или американских аукционах.

Основные достоинства:

  • стильный экстерьер (округлые формы во 2 поколении и более хищный дизайн в 3 поколении авто);
  • продуманный эргономичный дизайн салона;
  • простая и понятная панель управления;
  • достаточно широкие и удобные пассажирские места для таких компактных размеров авто;
  • легкость в управлении — отзывчивый руль, уверенность на поворотах, хорошая динамика;
  • мягкая подвеска, плавный ход;
  • экономный расход топлива (4-7 л на 100 км);
  • большой ресурс трансмиссии;
  • прочный кузов;
  • многочисленные электронные функции, которые облегчают вождение и обеспечивают безопасность движения, в частности боковые подушки безопасности, подогрев заднего стекла, системы ABS, ESP, EBD, BAS и TCS.

Недостатки:

  • требует частой замены масла;
  • бюджетные материалы в отделке салона;
  • непрактичная роботизированная КПП (лучше выбирать машину с бесступенчатым вариатором).

Дальше идет Honda Jazz (2008 — 2015 гг.)

Городской хэтчбек класса В, который по своим характеристикам скорее находится между классом В и минивэнами.

"Для украинских водителей самое надежное недорогое авто этой модели относится ко 2 и 3 поколению, а самые интересные комплектации — 1.4 и 1.5 л двигатель 127 и 120 л. с., а также гибридная модель с 1.3 л бензиновым двигателем (88 л. с.) и электродвигателем на 14 л. с", — отмечают эксперты.

Основные особенности и достоинства Honda Jazz:

  • высокая крыша;
  • колоссальные возможности трансформации салона (увеличение багажного отделения с 399 до 892 литров, освобождение места для перевозки длинномерных грузов до 2,4 м, организация комфортного спального места);
  • отличная аэродинамика;
  • эргономичная приборная панель;
  • наличие кондиционера, круиз-контроля;
  • функциональный послушный руль;
  • безопасность — 5 звезд;
  • простая выносливая подвеска;
  • разные варианты трансмиссии (вариатор, 6-ступенчатая CVT, роботизированная).

Минусы, отмеченные владельцами Хонда Джаз:

  • жесткость на неровной дороге;
  • капризная CVT;
  • небольшой ресурс гибридной модели в режиме скоростной езды.

Suzuki SX4

Автомобиль удачно сочетает в себе внедорожные и спортивные характеристики. Нас интересует первое и второе поколение Suzuki SX4. В этой линейке доступны авто в кузове хэтчбек и седан. Большей популярностью у нас пользуется именно хэтчбек.

Главные достоинства модели:

  • подушки безопасности для водителя и пассажиров;
  • системы активной безопасности (системы помощи при экстренном торможении, антиблокировка тормоза, распределение тормозных усилий);
  • ДУ с центральным замком;
  • электропривод для задних, передних и боковых стекол;
  • подогрев передних сидений и боковых зеркал;
  • полный привод + высокий клиренс, что в комплексе дает отличные внедорожные способности.

Недостатки:

  • жесткая подвеска, что отражается на мягкости езды;
  • нуждается в качественном топливе.

Mazda 2

Самый компактный из всех представителей семейства "Мазда" представлен на рынке в таких модификациях:

  • бензиновый двигатель 1.3, 1.5 л на 100, 90 и 115 л. с.;
  • дизель 1.4 л.

Достоинства:

  • минимальное потребление топлива — от 4 до 6,4 л бензина на 100 км;
  • отличная динамика, аэродинамика и маневренность;
  • надежная тормозная система;
  • неприхотливость в обслуживании;
  • доступная стоимость запчастей;
  • теплый салон, быстрый нагрев зимой.

Недостатки:

  • жесткая подвеска;
  • слабая шумоизоляция.

Ford Focus

Фокус — это оптимальный вариант, если вы ищете самый надежный бюджетный автомобиль б/у. Среди подержанных Форд Фокус самые и интересные по цене для украинского рынка — это машины 2 поколения после рестайлинга и 3 поколения. Доступные модификации кузова хэтчбек и универсал, двигателя — бензиновый 1.6 л 105 и 125 л. с., бензиновый 2 л 150 л. с. и дизельный на 140 л. с.

Главные достоинства:

  • многочисленные системы активной безопасности;
  • эргономичность управления;
  • прочность всех деталей и динамических узлов;
  • динамика и маневренность;
  • комфортный салон;
  • потребляет мало топлива (в зависимости от комплектации — от 3,4 до 10,7 л на 100 км);
  • надежная и комфортная в работе трансмиссия (автомат, механика).

Недостатки:

  • пороги подвержены коррозии;
  • дороговаты оригинальные запчасти в случае поломки.

Ранее Телеграф рассказывал, что в октябре в Украине зарегистрировали рекордное количество иностранных авто. Топ-20 моделей, пригнанных из других стран.

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#Украина #Авто #Машины #Бюджетные авто