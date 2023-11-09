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Тотальный оптимизм иссяк? Психологи объяснили, почему украинцы устали от обращений Зеленского

Автор
Юлия Закирова Юлия Закирова
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Обращения Зеленского могут отталкивать своим оптимизмом
Обращения Зеленского могут отталкивать своим оптимизмом. Фото Офис президента

На данном этапе войны украинцы нуждаются в другой риторике и формате поддержки со стороны властей

В начале полномасштабной войны с рф соцсети ежедневно взрывались эмоциональными обращениями к украинцам от хедлайнеров в политике, шоу-бизнесе, армии и волонтерском сообществе. Каждое заявление президента Владимира Зеленского буквально разбирали в цитаты, которые мгновенно превращались в мотивирующие мемы, которые "вирусились" даже среди пользователей англоязычных ресурсов.

По состоянию на сегодняшний день ситуация существенно изменилась. Часть спикеров, с видео которых в первые месяцы войны начинался день каждого второго украинца, вообще исчезли из информационного пространства, остальные стали более сдержанными в своей риторике, а ежедневные обращения главы государства уже не воспринимаются обществом как откровение и вообще не производят мощного эмоционального эффекта.

В чем причина таких метаморфоз — в недоработках спичрайтеров или переменах в сознании самих граждан, и в какой моральной поддержке от власти сегодня нуждаются украинцы, "Телеграф" спрашивал у ведущих специалистов в области политической психологии и ментального здоровья.

Запал оптимизма иссяк

Тенденция к уменьшению количества подбадривающего контента и запроса на него в обществе начала прослеживаться достаточно давно. Если в первые месяцы войны эмоциональный подъем и сплоченность украинцев мощно подпитывались оптимистичными заявлениями Владимира Зеленского, Сергея Притулы, Виталия Кима, Алексея Арестовича, Александра Поворознюка и других медийных лиц, то уже через полгода спикеры начали "выдыхаться", говорит политический психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

По состоянию на сегодняшний день рейтинги YouTube-каналов, посвященных видеообращениям президента, демонстрируют существенное снижение активности аудитории. На странице с более чем миллионом подписчиков статистика может составлять от 7 до 12 тысяч просмотров на ролик. По словам психолога, это говорит о том, что любой канал коммуникации со временем теряет уровень заинтересованности потребителя в силу природных факторов.

"Во-первых, происходит психологическая усталость у самих спикеров. Достаточно взглянуть на Владимира Зеленского, чтобы понять, насколько человек за эти полтора года изменился. Градус оптимизма и эмоционального задора, который эти люди могут транслировать на постоянные основе, естественно снижается. Также стоит добавить., что этот уровень коммуникации первоначально был построен искусственно, и "Единый телемарафон" сыграл не последнюю роль в ухудшении коммуникации между властью и народом", — говорит Валентин Ким в комментарии Телеграфу".

Второй причиной понижения рейтингов выступлений президента является изменение восприятия ситуации обществом, считает психолог. По его словам, речи о больших политических, экономических или военных достижениях будут иметь успех, если они подкреплены реальными достижениями. В противном случае искусственно поддерживать интерес зрителя в подобной риторике будет крайне сложно.

Украинцы устали, но могут "переварить" горькую правду

По словам вице-президента Ассоциации политических психологов Украины, кандидатки психологических наук Светланы Чунихиной, сейчас в обществе все отчетливее начинают проявляться эмоциональные состояния, которые мы привыкли считать "отрицательными": печаль, отчаяние, раздражение, усталость. Впрочем, такая реакция на тяжелую войну является более нормальной и нормативной, чем нарочитая бодрость.

"В начале войны интенсивные обмены шутками, мемами, оптимистическими прогнозами были необходимы для того, чтобы овладеть первоначальным шоком и ужасом. Однако все это было проявлениями парадоксальных эмоций, которые не могут оставаться навсегда. То есть сейчас мы не отклоняемся от нормы, а, наоборот, в какой-то мере возвращаем способность реагировать адекватно. Я не хочу сказать, что юмору и оптимизму в нашей жизни совсем нет места — это, очевидно, не так. Просто они не могут быть единственным или господствующим способом взаимодействия с реальностью войны", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Если в первые месяцы полномасштабной войны граждане Украины не до конца понимали масштабы ситуации, вероятных сценариев ее развития и последствий, то теперь картина гораздо более четкая, что заставляет людей задаваться сложными и часто неприятными вопросами.

Валентин Ким настаивает, что создать позитивный настрой в обществе искусственно невозможно — люди будут искать тот контент, который отвечает их внутреннему ощущению ситуации и уровню тревоги и сможет дать ответы на беспокоящие вопросы.

"Именно поэтому сейчас большим спросом пользуются заявления и обращения с максимально реалистичным подходом к делу. Доказательством этому является популярность недавней статьи Валерия Залужного, критических эссе от Виталия Портникова и даже заявления Алексея Арестовича. С нами начали разговаривать как со взрослыми людьми, называя вещи своими именами, признавая проблемы и, что самое важное, персональную вину. Это нравится, поэтому аудитория растет у не вовлеченных в "Единый телемарафон" спикеров, которые могут свободно выражать свою позицию и давать обществу то понимание ситуации, которого оно ищет", — объясняет Валентин Ким..

Президент в плену собственного мировоззрения

Усталость от войны и психологическая истощенность украинцев дают о себе знать. Если в начале полномасштабного вторжения возле военкоматов выстраивались очереди добровольцев, то сейчас мобилизационные процессы идут значительно сложнее. Добавив к этому тенденцию роста уровня коррупции и накопления других хронических проблем, нетрудно понять, почему граждане все менее заинтересованы в оптимистических речах верховного главнокомандующего.

Впрочем, по словам Валентина Кима, украинцы пока не готовы уступать врагу и способны сплачиваться, если во главе будет стоять сильный лидер. На сегодняшний день эту позицию разделили между собой политическая персона №1 Владимир Зеленский и лидер доверия и авторитета Валерий Залужный.

У общества есть мощный потенциал, главное — правильно его использовать, говорит психолог. Вернуть былую заинтересованность общества действующей власти поможет реалистичный подход к освещению ситуации и разговор "на чистоту", однако рассчитывать на то, что это произойдет в ближайшее время, не стоит, считает Валентин Ким.

По словам специалиста, психологические особенности Владимира Зеленского не позволяют ему быстро изменять векторы и характер коммуникации, если они противоречат его мыслям и ощущению ситуации.

"Длительное время, уже на посту президента, он настойчиво и с огромными затратами ресурсов продолжал отстаивать свою позицию по возможности решения проблем с рф путем мирных переговоров и договоренностей. После полномасштабного вторжения его мировоззрение изменилось и он начал настаивать на идее ожесточенной борьбы до окончательной победы. На этом он стоит и сейчас. Проблема в том, что ситуация очень быстро меняется, поэтому необходимо быстро ориентироваться и понимать какие факторы влияют на общество именно сегодня. Эта задача дается президенту сложно", — говорит психолог.

Светлана Чунихина обращает внимание, что украинцы прошли немало тяжелых испытаний, в том числе экстремальных и трагических. К большинству этих испытаний нас никто не готовил, но общество сумело адаптироваться довольно быстро.

Это значит, что в нынешнем состоянии — более депрессивном, но и более открытом к восприятию реальности со всеми ее положительными и негативными аспектами — украинцы начинают нуждаться скорее в правдивой информации и честном разговоре о происходящем, чем укачивании тревоги. С ней на 20 месяце полномасштабной войны люди научились справляться самостоятельно.

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