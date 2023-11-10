США не бросят Украину, но есть нюанс: в Пентагоне озвучили важные детали о поддержке ВСУ

Украина может рассчитывать на помощь не только от США

США не откажутся от помощи Украины в рамках президентских полномочий (PDA), однако размер будущих пакетов станет меньше. При этом следующий транш должен состояться как можно скорее.

С таким заявлением выступила заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх, пишет "Укринформ". По ее словам, потребности Украины на поле боя должны быть удовлетворены и в дальнейшем.

"Мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который прислал президент", — сказала представительница Пентагона.

Она также напомнила, что США передали Украине уже свыше 95% от 62,3 миллиардов долларов, которые выделялись на поддержку Украины с начала войны. Также, по словам Сингх, были использованы все фонды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), однако в резерве есть еще в районе 1 миллиарда долларов гарантированной помощи.

Представительница Пентагона признала, что Украине также стоит рассчитывать и на поддержку других стран.

"В прошлом месяце мы имели встречу контактной группы, в середине ноября будет еще одно заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе", — завершила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Джо Байден не сомневается в том, что Украина сможет вернуть под свой контроль захваченные рф территории.