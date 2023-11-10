Завершение горячей стадии войны: военные эксперты дали прогноз, придет ли в Украину мир уже в 2024 году

Украина нуждается в новых решениях на поле боя и пересмотре информационной политики

Громкое заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что война с РФ зашла в тупик из-за паритета сил, произвела сильный эффект на общество. С одной стороны, с украинцами наконец-то начали говорить начистоту и без украшений о реальном положении дел на фронте. С другой стороны, понимание всей сложности ситуации усилило тревожность граждан и заставило задуматься о перспективах и вариантах дальнейшего развития событий.

Еще одним аспектом, который беспокоит украинцев, есть напряжение между высшим политическим и военным руководством государства. Неоднозначная реакция Владимира Зеленского на слова главнокомандующего и последующее громко-молчаливое увольнение им командующего ССО Виктора Хоренко спровоцировали слухи о возможных кадровых перестановках в украинской армии, чем мгновенно воспользовалась россия, запустив очередные фейки для дестабилизации внутренней ситуации.

Есть ли у ВСУ шансы уже в 2024 г. выполнить планы Владимира Зеленского на завершение горячей стадии войны и как на это могут повлиять внутриполитические процессы в Украине, "Телеграф" спрашивал у военных и политических экспертов.

События разворачиваются динамически

Последние шесть месяцев 2023 прошли для украинцев в ожидании мощных результатов контрнаступления ВСУ. Впрочем, активное обсуждение сделки еще до ее начала и завышенные надежды сыграли с нами злую шутку. Выяснилось, что в течение 20 месяцев войны россияне тоже не сидели, сложа руки, а наращивали боевой потенциал, изучали нашу стратегию и готовились к обороне захваченных территорий. В свою очередь, ВСУ так и не получили от западных партнеров военную номенклатуру в достаточном количестве для прорыва, из-за чего и застопорились на самых сложных участках фронта.

В то же время, по словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, украинцы должны понимать, что ситуация тяжелая, но никакой "измены" в словах генерала Залужного о стабилизации линии фронта нет. Это так называемый туман войны: командование не может и не будет рассказывать детальные планы боевых действий. Вопрос может быть только к интерпретации слов Залужного, за что он не несет ответственности

В настоящее время ВСУ продолжает контрнаступательные действия на Бахмутском и Токмакском направлении, осуществляя активную оборону на других участках. Оккупанты одновременно давят по всей линии фронта от Купянска до Запорожья, ведя позиционные бои на Херсонском направлении. Таким образом, они пытаются растянуть оборону ВСУ для отвлечения оперативных резервов, поэтому наше командование не может ставить в приоритет отдельные участки, например Авдеевку или Бахмут, объясняет эксперт.

"Дальнейший ход событий будет зависеть от результатов на отдельных линиях столкновения, ведь ситуация развивается очень динамично и меняется каждые несколько часов. Несмотря на слова главнокомандующего о стабилизации фронта, в последние дни мы имеем тактические успехи на Токмакском направлении. В районе Роботиного нам удалось взять под контроль господствующие высоты В течение следующих нескольких месяцев кафиры будут пытаться давить в районе Купянска, Авдеевки, останавливать контрнаступление на Запорожском направлении.

В ближайшее время будет идти в основном позиционная борьба. Главным фактором станет преимущество в ствольной и реактивной артиллерии. Сейчас 80% боевых задач и, соответственно, потерь личного состава с обеих сторон – это результат работы средств поражения. Оккупанты будут пытаться использовать преимущество в количестве, а мы будем пытаться использовать преимущество в тактико-технических характеристиках за счет успешного характера контрбатарейной борьбы", — говорит Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу".

Надежды россиян на прекращение военно-технической помощи для Украины со стороны Запада не оправдаются, уверен эксперт. Подтверждением этому является ряд недавних заявлений лидеров стран-партнеров о передаче нам вооружения и поддержке экономического сектора.

В то же время, если в ближайшее время Украина не получит действительно мощного вооружения в достаточном количестве или же не наладит собственное производство дальнобойной техники и дронов для технологического прорыва, рассчитывать на то, что война завершится в 2024 году не стоит, говорит Дмитрий Снегирев.

"Вынесение" позиций врага

С тем, что даже при благоприятных условиях война будет продолжаться в течение всего 2024 года, согласен и военный аналитик Олег Жданов. По его словам, характером боевых действий нынешняя зима не будет отличаться от прошлой.

"Есть некоторые моменты, в которых нам следует наращивать силы, чтобы достичь паритета. Например, в средствах радиоэлектронной борьбы и дронах. Впрочем, в целом мы стали сильнее, а РФ слабее. Если мы систематически будем производить огненное поражение, то будем громить врага и иметь возможность проводить штурмовые действия. У нас есть чем это делать. Есть артиллерия и ракеты. Авиацию обещают предоставить ближе к весне. Также в планах предоставления нам десятков тысяч дронов. С таким арсеналом мы будем "выносить" позиции врага", — говорит эксперт в комментарии " Телеграфу".

Заявление Валерия Залужного о том, что самолеты F-16 уже не будут максимально полезны из-за усовершенствования российской системы ПВО (в частности, появления новейших ракет С-400 с дальностью 380 км), Олег Жданов считает игрой на повышение ставок и ускорение предоставления Украине новых пакетов военной помощи. Положительно повлиять на этот процесс могут выборы в США и договоренности американцев с Китаем, говорит эксперт.

Политические амбиции как угроза военным успехам

Кроме очевидных действий врага извне, на ход войны будут существенно влиять и внутриполитические процессы в Украине. Недоразумение между высшим политическим и военным руководством страны действительно существует, говорит военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По мнению эксперта, оно возникает из-за различного восприятия ситуации на фронте и подхода к решению проблем.

"Залужный говорит о земных вещах. Он видит события изнутри: потери, успехи, темпы продвижения, потому и оценивает ситуацию более предметно и реалистично. Зеленский мыслит как политик: нам нужна победа и чем быстрее, тем лучше. То есть цель у них одинаковая, но подход к путям ее получения разное", – объясняет аналитик в комментарии "Телеграфу".

Главные риски состоят в том, что политические амбиции могут стать поводом для невзвешенных кадровых перестановок в армии в разгар войны, считает Иван Ступак. В частности, реагируя на статью Залужного, Владимир Зеленский сказал, что со временем "все устают независимо от их статуса", а уже через несколько дней секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "тем, кто не верит в победу, не место во власти и в командовании".

По словам Ивана Ступака, это ложный и опасный путь, ведь одно дело – не верить в победу Украины из-за своей слабости и неуверенности, и совсем другое – реалистично оценивать перспективы боевых действий и принимать решения, исходя из сегодняшних условий.

"Это, кстати, и то, чего ждут от нас западные партнеры. Не слепой веры в скорую и легкую победу, которую они должны нам технически и финансово обеспечить, а адекватной оценки обстоятельств и детального плана действий. Мы должны ставить себе реалистичные цели и постепенно их достигать. Пусть это не будет выход на границы 1991 года до конца года. Пусть это сначала будет Крым, потом следующий участок, и шаг за шагом мы дойдем до победы", – говорит эксперт.

Украина безусловно способна победить в этой войне. В то же время опыт с контрнаступлением ВСУ показал, что завышенные ожидания и жажда быстрого результата — не лучшая позиция для граждан воюющей 20 месяцев страны. Если владимир путин вдруг не капитулирует, завершение боевых действий в 2024 году объективно невозможно. Для этого нам необходима непрерывная поддержка со стороны Запада, работающий на полную мощность собственный ВПК и готовность политиков и военных находить компромиссы.