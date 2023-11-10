Большую часть преодолели: Ермак рассказал, сколько еще продлится война в Украине

Чиновник сравнил войну с забегом на 100 метров

На фоне продолжающихся боев в Украине, общественность последнее время активно обговаривает ситуацию на фронте и обговаривает многочисленные прогнозы экспертов на грядущий год. Руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермак дал ответ на один из главных вопросов, которые сегодня волнуют украинцев.

Он заявил, что пока никому неизвестно, когда закончится война. Такое заявление он сделал в интервью Натальи Мосейчук.

Однако, по его словам, она условно закончится очень внезапно. "И именно для этого все делается. Много факторов, которые влияют на это. Но все же если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми", — сказал руководитель Офиса президента.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на последнем этапе войны. Не исключено, что он станет самым тяжелым.

При этом военные эксперты, комментируя ситуацию на фронте, пока не видят перспектив ее завершения.

Так, к примеру, военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, в течение следующих нескольких месяцев оккупанты будут пытаться давить в районе Купянска, Авдеевки, останавливать контрнаступление на Запорожском направлении.

Ранее "Телеграф" сообщил, что для Украины наступят невеселые времена, но выход из войны только один.