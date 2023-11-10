Россиянам будет сложнее атаковать украинскую энергосистему: в ГУР и ДТЭК объяснили причину

Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году

В прошлом году россии было легче поражать украинскую энергосистему. Тогда окупантам на руку играла ограниченность зоны действия систем противовоздушной обороны в Украине, а также отсутствие достаточного количества ПВО.

Однако в этом году ситуация изменилась. Как пишет CNN, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что к зиме готовились не только россияне.

В частности, лето дало энергосети Украины передышку, ведь оккупанты сосредоточили свои нападения на военных целях и портах на Черном море и реке Дунай.

Однако, учитывая, что зима приближается, а осень становится холоднее, россия может попытаться устроить еще несколько блэкаутов для Украины. Но, по мнению Скибицкого, россиянам будет сложнее совершить подобные атаки.

"Россияне могут применить комбинацию ракетного оружия и атаковать БПЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. Россиянам будет трудно добиться результата — мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют", — отметил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

В ДТЭК добавили, что за последние семь месяцев восстанавливала инфраструктуру, пытаясь увеличить добычу и укрепить защиту своих объектов по всей Украине.

"Мы восстановили то, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и установили защиту вокруг электростанций", — генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. "Прошлой зимой решительность помогла нам. Этой зимой мы сильнее, а наши люди более опытные".

По данным ДТЭК, с октября 2022 года по апрель 2023 года россия совершила 1200 атак на энергосистему Украины, причем каждая тепловая электростанция и гидроэлектростанция в стране понесли определенные убытки.

Зима будет вызовом для ПВО

Отмечается, что значительная часть текущего внимания остается на защите существующей инфраструктуры, а не на ее восстановлении.

Вокруг высоковольтной электросети Украины, оператором которой является национальная энергетическая компания "Укрэнерго", установлены физические барьеры. "Наша цель – сделать российские ракетные атаки и атаки беспилотников настолько неэффективными, что враг откажется от этой идеи", – сказал CNN председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Были попытки защитить критически важные здания мешками с песком и металлическими клетками, чтобы предотвратить повреждение от падения обломков. Вокруг ключевого энергетического оборудования также строятся сооружения, предназначенные для защиты от блуждающих боеприпасов. Но ничто из этого не может заменить больше систем противовоздушной обороны — рефрен, повторяющийся почти во всех эшелонах правительства и энергетической отрасли.

"Конечно, ключевым элементом для защиты энергетической инфраструктуры является противовоздушная оборона", – сказал Кудрицкий.

В "Укрэнерго" заявили, что удалось устранить часть прошлогоднего ущерба и готовы передать увеличенные объемы электроэнергии, необходимые для зимы. "Около половины высоковольтных сетей были выведены из строя после массовых атак прошлого сезона. Чтобы их полностью восстановить, нужны месяцы, а иногда и годы", — отметил Кудрицкий, подчеркнув масштабность дела.

Также компания подготовила резервы оборудования, обучила ремонтные бригады и диспетчеры для ликвидации последствий возможных атак и создала резервные цепи электроснабжения потребителей.

Как украинцы готовятся к атакам по энергосистеме

Издание также отмечает, что украинцы осмотрительно готовятся к зиме, закупая генераторы и аккумуляторы.

Для многоэтажных домов закупили генераторы и аккумуляторы — генераторы, аккумуляторные батареи для обеспечения работы насосов воды и лифтов. Предприятия перешли на более мощные генераторы, которые могут поддерживать свет дольше.

Больницы также готовятся к отключениям электроэнергии. По данным Министерства здравоохранения Украины, во всех больницах со стационарными отделениями есть генераторы для поддержки работы спасательного оборудования, но длительные отключения могут привести к сокращению медицинского обслуживания.

Ранее "Телеграф" писал, что, по информации ГУР, россияне до сих пор не совершали массированных атак на энергосистему, ведь они накапливают ракеты и попытаются погрузить украинцев с наступлением холодов.