Скоро будет дома: Украина вернет домой подростка, которого в рф пытались призвать в армию

Парня готовы принять родственники в неоккупированном регионе Украины

В россии согласились вернуть в Украину 17-летнего Богдана Ермохина, которого в 2022 году незаконно депортировали из Мариуполя. Парень отказался от жилья в рф для того, чтобы скорее вернуться на родину.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. Его скандальноизвестная российская коллега мария львова-белова также подтвердила российскую позицию.

Известно, что 17-летний Богдан был вывезен из Мариуполя на территорию россии в 2022 году, когда город оккупировали. Отца и мать мальчик потерял несколько лет назад, а его законным представителем был директор колледжа в городе Мариуполе, где и учился подросток. После незаконной депортации у Богдана забрали украинский паспорт и сделали гражданином россии, устроив в приемную семью. Но украинская сторона не признала законности этих действий и всячески пыталась вернуть ребенка домой. К тому же в марте 2023 года подросток пытался сбежать из россии, но его задержали на белорусско-украинской границе и вернули в рф.

Также известно, что 8 ноября 2023 года подросток получил повестку в военкомат, куда должен явиться в декабре этого года, по достижению 18 лет. После этого Богдан Ермохин обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой в Украину. Для этого он даже написал отказ от квартиры, которая положена ему, как сироте.

Подростка готова в Украине принять двоюродная сестра.

"Богдан Ермохин скоро будет в Украине! Официально подтверждаю, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой. Прошу всех успокоиться, а главное не распространять непроверенную информацию. Ведь такая публичность вредит процессам возвращения", — сообщил Дмитрий Лубинец.

В то же время детский омбудсмен россии мария львова-белова заявила в своем Telegram-канале, что Богдан не планировал возвращаться в Украину и добровольно принял российское гражданство, написав необходимое заявление. Но его мнение якобы изменилось после того, как пришла повестка.

"С учетом однозначной позиции россии в вопросе воссоединения детей с родственниками, разлученными в период "сво", озвученной президентом, а также сжатых сроков до наступления совершеннолетия и особенностей правового статуса юноши на настоящий момент российской и украинской сторонами выработано и согласовано решение о встрече Богдана с сестрой в третьей стране в день его рождения. Богдан покинет россию заранее, будучи еще несовершеннолетним, в сопровождении законного представителя", — заявила мария львова-белова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда россия депортирует детей из Украины и как можно вернуть их обратно домой. Точные цифры незаконно вывезенных украинцев сильно разнятся.