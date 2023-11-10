В Эстонии заявили о перехвате рф инициативы на фронте: в Украине не считают это катастрофой

У россии нет значительных достижений на фронте

В разведке Эстонии заявили, что российская армия перехватила инициативу на Донбассе. Оккупанты продолжают атаковать с повышенной интенсивностью несмотря на то, что под Авдеевкой понесли серьезные потери.

Об этом сообщил Разведывательный центр Сил обороны Эстонии, передает ERR. Однако в Украине наоборот заявили, что катастрофы на фронте нет.

В Эстонии отметили, что путин по-прежнему не отказался от идеи хотя бы захватить Луганскую и Донецкую области в пределах административных границ.

"Это говорит о том, что цели рф не изменились: оккупация обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей", — отметили в эстонской разведке.

Также там спрогнозировали, что ухудшение погодных условий и сезон бездорожья изменят ситуацию на фронте. Учитывая это, что украинская, что российская стороны будут пытаться усилить свои позиции до наступления зимы и заморозков.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина" заявил, что перехват россией инициативы не означает катастрофы. Более того, у оккупантов нет значительных результатов на фронте, несмотря на это.

"Я не вижу на сегодняшний день такого чрезвычайного сценария, когда россия в результате перехвата инициативы достигла чего-то. Мы можем сколько угодно констатировать перехват инициативы, но если посмотреть на факты и на карту, то каких-то значительных достижений нет. Это не все пропало. Катастрофы нет", — сказал эксперт.

Он отметил, что на фронте продолжаются бои, оккупанты пытаются наступать и на отдельных участках у них есть небольшие тактические успехи. В то же время ВСУ не дают прорвать свою оборону и дают достойный отпор врагу.

"На сегодняшний день мы можем говорить фактами, а фактом является то, что российским войскам не удалось существенно продвинуться, а украинские силы держат основные рубежи начиная с Купянского направления и дальше на Лиман и Бахмут, Марьинку держат, Авдеевку держат", — отметил Александр Мусиенко.

Что касается сил врага на восточном направлении, то ресурсы истощаются. К примеру, новые подразделения под Авдеевкой укомплектованы на 100% живой силой, но артиллерии и бронетехники есть только 50% от необходимого показателя. Это, по словам Мусиенко, означает, что ВСУ уничтожают большую часть техники врага и он вынужден использовать в большинстве случаев живую силу или авиацию.

Также эксперт прокомментировал бои за Авдеевку. По его словам, это важное направление, ведь там оккупанты сосредоточили не мало сил. И пока ВСУ удерживают оборону, то Силы обороны на Херсонском направлении успешно развивают наступление на левобережье.

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