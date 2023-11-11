До мурашек: Залужный показал трогательное видео, как год назад ВСУ освобождали Херсон

Главнокомандующий украинской армией поблагодарил всех причастных к освобождению города-героя Херсон

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал первые часы после освобождения Херсона от россиян. На видео военных украинской армии встречают с цветами и обнимают их, как родных.

Видео Залужный опубликовал в своем Telegram-канале честь первой годовщины освобождения города от российских захватчиков.

На кадрах видно, как украинские военные въезжают в освобожденный Херсон на военной технике, а следом за ними едут гражданские автомобили с флагами Украины. Люди обнимаются и не сдерживают своих эмоций, плачут даже мужчины. Местные выходили на дорогу вместе с детьми, чтобы поприветствовать родных освободителей. Некоторые срезали со своего огорода цветы и дарили украинским воинам в знак благодарности.

Жители Херсона собрались на площади возле кинотеатра "Украина" и возлагали цветы напротив здания мэрии. По всему городу развешали флаги Украины, которые военные охотно подписывали на память об этом знаменательном дне. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил военных и жителей Херсона за их мужество и стойкость.

"Я благодарен нашим отважным воинам и местным жителям за их смелость и стойкость. Сегодня, когда желто-голубой флаг развевается над Херсоном, мы продолжаем решительно сражаться и защищать нашу землю. Верю, что вместе мы обязательно победим", — написал Валерий Залужный.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Владимир Зеленский и первые лица Украины поздравили херсонцев с первой годовщиной освобождения от оккупантов. В МВД даже сняли документальный фильм.