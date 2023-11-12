Почти ураган: какую погоду для киевлян подготовила следующая неделя

Погода постепенно становится холоднее

Киев, как и ряд других областей Украины, 12 ноября охватила непогода. На следующей неделе непогода хоть слегка и сбавит тон, но останется "кусачей".

Синоптики "Укргидрометцентра" дали свой прогноз погоды в столице на начало следующей недели. Передает "Телеграф".

По их данным, завтра, 13 ноября, на Киевщине также, как и сегодня, будет ветрено. Обещают юго-западный ветер со скоростью 7-10 метров в секунду, а ночью его порывы могут разгоняться вплоть до 20 метро в секунду.

Для сравнения, сейчас, 12 ноября, во многих городах Украины стоит такой же ветер и он устроил настоящий "деревопад".

Температура ночью в области составит 1-6 градусов тепла, днем 4-9, а в самой столице Киеву ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Синоптики описывают эту погоду, как облачную и с несущественным количеством осадков.

"С началом следующей недели циклон отойдет в северо-восточном направлении и осадков станет меньше. Также прослеживается тенденция к определенному понижению температуры, однако ее значения пока остаются плюсовыми", — говорится в прогнозе на следующую неделю от "Укргидрометцентра".

Напомним, ранее мы писали о том, что на горе Поп Иван Черногорский уже началась настоящая снежная зима.