Часть в "Редут", часть в Росгвардию: британские разведчики сказали, что стало с ЧВК "Вагнера"
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Бывших "вагнеровцев" не снабжают оружием
Крупные подразделения российской частной военной компанией "Вагнера" вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активный набор. Это подразделение может возглавлять сын евгения пригожина павел.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Отмечается, что есть часть "вагнеровцев" присоединились к ЧВК "Редут", насчитывающей около 7000 человек.
"По состоянию на конец октября 2023 года крупные элементы частной военной компании "Вагнер", вероятно, были ассимилированы в командную структуру национальной гвардии россии (росгвардии) и возобновили активный набор. Это подразделение "Вагнера" в составе росгвардии, вероятно, возглавляет павел пригожин, сын покойного владельца "вагнера" евгения пригожина. Другие группы "вагнеровцев", вероятнее всего, присоединились к другой российской ЧВК "Редут", — говорится в сообщении.
В свою очередь лидер Чечни рамзан кадыров сказал, что медики группы "Вагнер" перешли на службу в чеченский спецназ "Ахмат". 25 октября он заявлял, что в "Ахмат" уже вступили 170 бывших бойцов "Вагнера".
"После мятежа в июле 2023 года и последующей гибели руководства "Вагнера" в августе 2023 года российское государство стало осуществлять более прямой контроль над деятельностью и бывшим персоналом группы компаний "Вагнер", — отметили в материале.
"Центр национального сопротивления" сообщает, что недалеко от временно оккупированного Скадовска Херсонской области российские захватчики развернули лагерь, в котором находятся бывшие бойцы ЧВК "Вагнер".
"По информации от подполья, бывших "вагнеровцев" ничем не снабжают. Все проблемы в тыловом снабжении полностью переводятся на так называемых волонтеров. Бывшие наемники не снабжены транспортом и средствами индивидуальной защиты. В настоящее время командование российских оккупационных войск на местах определяется дальнейшим применением бойцов", — сказали в "Центре национального сопротивления".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас воюют наемники ЧВК "Вагнера". Группа анонсировала строительство базы в зоне так называемой в россии "специальной военной операции".