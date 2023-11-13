Защищать небо станет легче: в ВСУ сообщили о новшестве от военных инженеров

В Украине есть пусковые установки, а ракеты остаются в дефиците.

Из-за недостаточного количества средств противовоздушной обороны Украина вынуждена прибегать к необычным техническим решениям. Примером этого стала попытка переоборудовать советские зенитные ракетные комплексы под использование западных боеприпасов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет nv.ua. По его словам, советские зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" удалось переоборудовать под американские ракеты.

"Есть объявление от наших западных партнеров (мы его уже подтвердили), что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", которые переоборудованы, адаптированы под американские ракеты, которые могут усилить нашу противовоздушную оборону", — заявил Игнат.

Он пояснил, что на такой шаг пришлось пойти, потому что ракеты к комплексам "Бук-М1" и "С-300" производит только россия. "Нужно искать шаги, пути, такие как скрещивание советского с американским. Они [защищают], пусть и на небольшом радиусе", — отметил он.

Кроме того, Игнат отметил, что Украине нужно большое количество, как "Буков", перестроенных под использование американских ракет, так и комплексов HAWK, которые хотя и морально устарели, но были модернизированы и уже показывают результат в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинские специалисты переоборудовали полученные от США управляемые ракеты класса "воздух — воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 на ракеты "земля — воздух". Теперь их с земли может использовать украинская противовоздушная оборона.