Решение главы Армении стало неожиданностью для кремля

Отношения Армении и россии после ситуации в Нагорном Карабахе продолжают ухудшаться. Армянский премьер Никол Пашинян вонзил очередной нож в спину диктатору владимиру путину.

Об этом сообщают российские пропагандисты. По их данным, Пашинян отказался участвовать в очередной сессии ОДКБ и попросил "понять это решение".

Отмечается, что с 2009 года, когда начали проводить эти заседания, это будет первый раз, когда Армения пропустила сессию Совбеза ОДКБ.

Более того, как отмечает оппозиционное к путину издание "Медуза", судя по всему, решение главы Армении стало неожиданностью для кремля.

"Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", — приводят журналисты реакцию пресс-секретаря путина пескова.

Напомним, что Пашинян ранее также не приехал на саммит СНГ. Тогда он объяснил это занятостью.

Кроме того, в начале октября парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, который в марте 2023 года выдал ордер на арест владимира путина из-за преступлений в Украине.

Также сразу после боевых действий в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанное государство фактически перестало существовать, Пашинян сказал, что в присутствии российских базах в Армении больше нет никаких преимуществ.

Напомним, ранее мы писали о том, что после капитуляции Карабаха ряд политических организаций в Армении потребовали подать заявку в ЕС и выйти из ОДКБ