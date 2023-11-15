Оттесняем россиян на большом участке: Гуменюк сделала оптимистическое заявление

Однако линия фронта достаточно подвижна

Украинские защитники, хоть и прекратили наступательные действия по большинству направлений, продолжают продвигаться на левом берегу Херсонской области, вдоль Днепра. Враг чувствует неотвратимость действий ВСУ и прилагает усилия, чтобы активно обороняться.

Об этом сказала в эфире новостей ICTV пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она также отметила, что сейчас есть потребность в информационной тишине, которая должна помочь действовать более эффективному на этом направлении.

"Оттеснения с нашей стороны происходят на линии от 3 до 8 км от среза воды вдоль всего берега. Линия фронта сегодня достаточно подвижна", — сказала Наталья Гуменюк.

Все детали наступления и ситуация на этом направлении, по словам спикера ОК "Юг", пока нельзя раскрывать ввиду мер безопасности.

"Очевидным является факт, что врага это прижимает", — добавила она, отмечая, что россияне пытаются активно обороняться и понимают неотвратимость наступления ВСУ.

Карта DeepState: Ситуация на левобережье Херсона по состоянию на 15.11

Также Наталья Гуменюк попросила информационной тишины для того, чтобы заработать запланированная стратегия, которая потом позволит отчитаться о больших успехах.

В то же время, стоит отметить, что украинские военные телеграм-каналы пишут о непростом положении Сил обороны Украины на левом берегу Днепра.

Хотя накануне руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, где также прокомментировал идею вступления в НАТО без оккупированных территорий, заявил о плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это было первое открытое заявление от украинской власти о действиях ВСУ на левобережье Херсона.

Ранее "Телеграф" писал, что Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в войне Украины с россией. Он может быть самым тяжелым, но Украина, по его словам, знает, как добиться победы.