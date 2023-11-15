История, достойная сериала. "Снайперша" Эмеральд раскрыла тайны отношений с охранником Ляшко

Бывший кичился перед женщиной службой в ВСУ, пока сидел в тылу

Известная украинка Евгения Эмеральд, сначала захватившая сердца украинцев своей лав-стори в армии, а затем шокировавшая не менее громким расставанием, дала новое интервью. Она рассказала, как на нее повлиял публичный конфликт с экс-мужчиной Евгением Стипанюком и какие сообщения стала получать после обнародования истории с абьюзом. "Телеграф" рассказывает главное:

Почему она не снайперша

Ранее Эмеральда везде называли снайпершей, но несколько позже в обществе начали возникать вопросы, почему военная показывает лицо. Да и сама Эмеральд попросила СМИ себя так не называть, мол, все это время она не была снайпершей и пришло время исправить эту ошибку:

"Я абсолютно недовольна своими результатами на военном пути. Также СМИ слишком много приписали мне то, что не правда. Я очень надеюсь, что меня больше не будут сравнивать со снайпершей и не будут называть снайпершей. А вот полицейской в декрете и эксвоенной можно. И я горжусь именно теми результатами, которые я достигла в тылу, именно в декрете", — заявила она.

Сейчас Эмеральд вскрыла больше деталей. Она сказала, что приступила к службе в штурмовом полку Нацполиции "Сафари". Там командование приняло решение, что оружие Эмеральда будет иметь 308 калибр.

"Все были с автоматами, неважно, у кого какое направление было. То есть мы такие были универсальные солдаты — как спецназ, по-модному. Так все просто. Я просто доброволец. Я не сертифицированный снайпер. Я была просто бизнес-вумен. Да, действительно у меня есть военное образование, да, у меня есть удостоверение офицера запаса ВСУ. Но потом я сменила его на полицейское удостоверение, где указано, что я рядовой полицейский", — объяснила Эмеральд.

Новые подробности абьюза

Эмеральд говорит, что не замечала первые колокольчики, что перед ней абьюзер: он плохо высказывался о предыдущей жене, других бывших девушках, выставлял их меркантильными изменниками, чем вызвал к себе жалость у новой девушки.

"Я его начала жалеть, это классический прием абьюзера. Ага, они были плохие, а я же хорошая и ему докажу, что я не такая", — сказала Эмеральд.

Развод известной пары

Она говорит, что после рождения ребенка побои стали постоянными:

"Две недели ребенку, я его держу и он на меня замахивается, я начала плакать. Он меня не ударил, обматерил и ушел. Второй раз он ударил ногой меня и почему ногой, потому что держал ребенка на руках. Ссора была из-за того, что он пьяным взял ребенка с кровати… У меня здесь красный след был», — рассказала Эмеральд.

Было и покушение на убийство, сейчас идет экспертиза и происходят следственные действия, дело открыто.

Как Эмеральд обнаружила ложь мужа о службе в ВСУ

Также Эмеральд добавила, что когда познакомилась с бывшим, тот вообще был в Киеве, оформлен в ТРО КГГА. Хотя он представился ей военным ВСУ на ротации, хотя в ряды ВСУ вступил позже осенью.

Также она извинилась, что сделала его известным военным ВСУ и сказала, что сама верила в то, что он воевал.

"Он приезжал каждые выходные. Скажу откровенно, как женщину меня это устраивало. Но, зная свой военный путь, за четыре с половиной месяца службы у меня были первые три выходных летом и это тогда, когда мы с ним познакомились. Я ему задавала вопрос, а как так. Он отвечал: "Ты ничего не знаешь, мы — аэроразведка. Приехали на позиции, отработали, всех отпускают домой», — сказала Эмеральд, добавив, что заподозрила ложь весной.

Выдало пребывание под хмельком постоянно, когда он поднимал трубку. Также он жаловался на пребывание в чьем-то доме в деревне, что выдало незнание, что для военных такие условия еще лакшеры.

Новые подробности развода со Стипанюком

Евгения не общается с бывшим и говорит, что сейчас все общение сведено к судебным разбирательствам. Мол, она принимает меры, чтобы тот не общался и не виделся с дочерью.

"Это решение я приняла, когда узнала об изнасиловании. Этот человек просто опасен для социума, а у него девочка растет. Я буду лишать его родительских прав. Когда ребенок вырастет, если он захочет общаться с отцом, я не буду мешать. Я буду где-то рядом". оберегать. Но пока она маленькая, я сделаю все, чтобы ее защитить", — сказала Эмеральд.

В то же время она добавляет, что ей угрожает расправой ее экс-мужчина.

Ляшко

Эмеральд рассказала, что дважды обращалась за помощью к политику Олегу Ляшко, охранником которого работал ее бывший. Да, впервые она обратилась в июне, когда произошел факт угроз. Он первым услышал все записи, которые уже услышала вся страна.

Я не знала, что делать. Я думала, что он как шеф сможет на него повлиять. Он это проигнорировал. А потом в конце лета я пыталась к нему обратиться, хотела пообщаться, рассказать, что буду выходить в СМИ. Но он не захотел меня слушать", — сказала она.

Место в парламенте

Эмеральд сказала, что на это у нее нет денег. Когда-то политические амбиции у нее были, но потом пришло понимание, что это не ее.

"Пока мне очень много людей пророчат политику. Слушайте, мне никто ничего не предлагал. То есть сейчас говорить что-то о политике не могу. Я не буду утверждать, что меня точно там не будет. Я не знаю, это жизнь. Мне важно менять. Сейчас я не будучи политиком внедряю изменения, и меня это полностью устраивает. Дополнительные статусы мне не нужны", — сказала она.

История Евгении Эмеральд

Евгения Эмеральд с позывным Жанна д’Арк служила в полку специального назначения НПУ Сафари. После полномасштабного вторжения женщина без колебаний оставила ювелирный бизнес и два бизнес-клуба и отправилась защищать Украину от российских захватчиков наравне с мужчинами. Харизматическая и красивая женщина выставляла фото в военной форме в соцсетях, что принесло ей популярность.

Осенью 2022 года Евгения вышла замуж за военного Евгения Стипанюка, женитьба была красивой: расписалась на передовой 14 октября, в День защитника и защитницы, что также совпало с днем рождения Стипанюка. Во время полномасштабной войны Евгения забеременела Стипанюка, у супругов родилась дочь.

Однако впоследствии красивая история из соцсетей превратилась в ужас: женщина рассказала в соцсетях сначала о разводе, а затем обнародовала неожиданные подробности о насилии в отношениях. Поведение мужчины изменилось, когда она вернулась с фронта домой. Чем дальше — тем жестче были образы.

Эмеральд долго терпеть не стала, а после развода рассказала миру маленький секрет бывшего — оказалось, что тот якобы получал максимальные выплаты, предусмотренные военнослужащим на передовой, пока сидел в Киеве. Речь шла о 100 тысячах гривен в месяц.

Стипанюк все это время мужчина молчал и никак не отвечал на упреки прежней. Но в конце октября отреагировал на обвинения в комментарии "Украина сегодня". По словам Стипанюка, он сейчас как военный сосредоточен на победе Украины. А после, сказал Евгений, "возможно, люди узнают правду":

"Простите, что отвечаю с опозданием. Был на боевой задаче. Спасибо вам за желание услышать другое мнение. Но сейчас мой приоритет – это победа Украины, которую я, как солдат, сейчас делаю. Возможно, когда-нибудь после победы вы узнаете правду о том, что на самом деле произошло", — ответил Стипанюк.

Также ранее "Телеграф" писал, как Олег Ляшко попал в скандал с участием Стипанюка. Одиозный политик, якобы еще из прошлого, должен был воевать на фронте, засветился в караоке, где пел русские песни. Соответствующее видео вечером 31 октября наделало шум в сети. На опубликованных кадрах можно увидеть как украинский "радикал", вместе со своим охранником Евгением Стипанюком выкрикивают слова песни российского певца Евгения Белоусова — "Девчонка-девчоночка". Примечательно, что они делали одетыми в украинскую военную форму.

" Телеграф " связался с Ляшко по поводу этого видео и попросил экснардепа прокомментировать его. Но "радикал" наотрез отказался отвечать на вопросы, а, по его словам, сейчас в стране есть вопросы поважнее.

Ранее "Телеграф" писал, что харизматичный спикер СБУ Артем Дехтяренко женился, его избранницей стала телеведущая Анастасия Норицина.