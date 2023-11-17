Пашинского и Дещицу объявили в розыск в россии

МВД россии объявило в розыск бывшего и.о. главы администрации президента Сергея Пашинского и бывшего и.о. министра иностранных дел Андрея Дещицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские государственные СМИ.

"Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД россии.

Ранее, 3 ноября, в Следственном комитете россии сообщили, что Пашинскому, Дещице и Арсению Яценюку заочно сообщили о подозрении. По мнению россиян, они "входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны".