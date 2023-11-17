Украинский центр защиты прав человека открыл приемные в регионах: куда обращаться семьям пленных и пропавших военных

15 ноября 2023 состоялся старт нового проекта Украинского центра защиты прав человека – открытие приемных граждан в областях.

Об этом говорится на сайте УЦЗПЧ.

Отныне члены семей пленных, пропавших без вести, погибших защитников Украины, лица с инвалидностью из числа военнослужащих, получивших ранения во время защиты Родины, участники боевых действий и члены их семей смогут получить БЕСПЛАТНУЮ профессиональную правовую помощь от юристов в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской области областях.

Если вам нужна адвокация в органах власти, содействие в розыске пропавших без вести, помощь в получении статуса, в оформлении льгот и надлежащих выплат обращайтесь к юристам Украинского центра защиты прав человека в таких регионах:

Днепропетровская область, г. Днепр, ул. Андрея Фабра 15, оф. 1, тел. 063 332 42 68;

Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Победы, 9/1, тел. 096 584 76 42;

Кировоградская область, г. Кропивницкий, БЦ "Эльворти", ул. Е. Чикаленко 1, а, оф.306, тел. 050 742 58 51;

Киевская область, г. Обухов, ул. Мира, 17а, тел. 098 443 45 38.

Телефон горячей линии Украинского центра защиты прав человека 0800 33 07 09.

В скором времени планируется открытие приемных и в других регионах Украины.