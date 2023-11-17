Россияне не хотят заходить в Авдеевку: разведка Эстонии озвучила цель окупантов

Украинские войска хорошо укрепили периметр Авдеевки

Российские террористы, похоже, не отказались от планов полностью окружить Авдеевку в Донецкой области. Их не пугает даже то, что при попытках наступления войска россиян несут огромные потери.

Об этом сообщает эстонское издание ERR со ссылкой на данные разведывательного центра Сил обороны Эстонии. В разведке считают, что Марьинка и Авдеевка по-прежнему остаются главными направлениями атаки россиян.

К примеру, указывается в докладе, об этом свидетельствует переброска россиянами на Авдеевское направление тяжелых реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Смерч". Такие системы применяют обычно в направлении главного удара армии.

Но, скорее всего, россияне приложат все усилия для того, чтобы максимально избегать вхождения непосредственно в сам город. На это есть несколько причин: во-первых, у украинских войск там очень хорошо укрепленный периметр, во-вторых – у российской армии нет желания втягиваться в тяжелые и кровавые городские бои, где преимущество также будет не на их стороне. Поэтому основная цель террористов – окружение Авдеевки и ее гарнизона.

Впрочем, в течение этой недели никаких больших прорывов на фронте не произошло – из-за плохой погоды и желания обеих сторон сохранить людей и технику. В атаку ходят небольшие пехотные подразделения без сопровождения техники, поскольку дороги превратились в болота с грязью, а осадки мешают массово применять БПЛА. В таких условиях никакие большие территориальные приобретения невозможны.

Окружение Авдеевки стало для россиян своеобразным "идефиксом"

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты оценили ситуацию у Авдеевки. А россияне прибегли на этом направлении к новой тактике – не от хорошей жизни, а из-за чрезмерных потерь в технике.