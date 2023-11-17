Опять на те же грабли? В Одессе массовое отравление курсантов, десятки в больнице

Правоохранителям об этом сообщили врачи

В Военно-морском лицее Одессы, где в сентябре уже был случай массового отравления курсантов, повторяют историю. Стало известно, что десятки курсантов обратились в больницу с симптомами пищевого отравления.

Известно, что из них 64 ученика лицея госпитализированы. Об этом в комментарии "Телеграфу" уточнила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

В настоящее время 64 курсанта от 15 до 22 лет с острой пищевой токсикоинфекцией проходят лечение в медицинских учреждениях. О событиях, произошедших на этой неделе в двух одесских учебных заведениях, правоохранителям сообщили врачи.

Отмечается, что по обоим фактам сведения о событиях следователи территориальных подразделений полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

В рамках начатых уголовных производств назначен ряд экспертных исследований. Продолжается следствие и устанавливаются все происшествия событий.

Напомним, что в конце сентября "Телеграф" писал о массовом отравлении во Львовской области, где семь работников кафе "Львовская мастерская шоколада" попали в больницу с клиническими признаками сильной токсикоинфекции.