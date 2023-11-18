На фоне успехов ВСУ враг создает укрепления на левом берегу Херсонщины: в ISW пояснили, почему это не сработает

Россияне не размещают свои силы на непосредственной линии фронта на восточном берегу

Пытаясь противодействовать успехам украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, оккупанты строят там многоуровневые укрепления. Они применяют уроки, извлеченные из обороны в Запорожской области, однако это может не сработать.

В Генштабе ВСУ признали, что россияне создали "достаточно серьезную" линию укреплений в Херсонской области. По данным экспертов, оккупанты на Херсонщине держат оборону в "сложных блиндажах, которые возводились в течение нескольких месяцев", пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Кроме того, враг также сильно заминировали территорию вокруг Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр), где удерживают позиции украинские силы. Россияне не размещают свои силы на непосредственной линии фронта на восточном берегу, вероятно, пытаясь защитить живую силу от ударов украинской артиллерии и беспилотников, отметили специалисты.

Аналитики обратили внимание, что российское командование на Херсонском направлении отказалось ввести в бой дополнительные силы 70-й мотострелковой дивизии и 7-й десантно-штурмовой дивизии. Оно держит остатки этих формирований в ближних тыловых районах и второстепенных эшелонах обороны.

Отмечается, что враг не создал сплошных видимых оборонительных укреплений на Херсонщине. Вместо этого он, вероятно, построил глубоко рассредоточенную сеть отдельных укреплений, расположенных на расстоянии от линии фронта.

При этом, по мнению аналитиков, отдельные укрепления, расположенные вдали от линии столкновения, могут быть эффективными только в случае, если они останутся скрытыми. Однако в условиях осени-зимы, их нельзя скрыть за деревьями, и некоторые из них будут обнаружены.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото бойцов ВСУ на левом берегу Херсонской области и поблагодарил наших воинов за движение вперед. Тем самым он подтвердил успехи Сил обороны там.

Обратите внимание! О ситуации на фронтах и вариантах развития событий "Телеграфу" рассказал генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж: Авдеевка, Бахмут и южный фронт: генерал Маломуж объяснил планы путина и действия ВСУ