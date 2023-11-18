Может нести большую угрозу: россияне начали использовать самолет радиоразведки в новых целях
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В Великобритании опасаются, что россияне могут перебазировать самолет ближе к линии фронта
Российские солдаты впервые применили свой самолет дальней радиоразведки А-50, чтобы наводить ЗРК С-400. Это позволяет оккупантам обнаруживать украинские самолеты на большой дальности.
Об этом пишет британская разведка. Уникальность самолета А-50 заключается в том, что он видит дальше по кривизне Земли, чем обычный радар
"россия, вероятно, ускорила интеграцию А-50 и С-400 частично потому, что она обеспокоена перспективой развертывания Украиной боевых самолетов, предоставленных Западом", — говорится в сводке.
Также британцы не исключают, что россия может направить А-50 ближе к линии фронта, чтобы повысить эффективность оккупантов. Сами россияне не отрицают, что используют в войне против Украины самолет А-50 для наведения зенитных ракет по целям.
А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что комплекс С-400 способен наносить удар на 400 километров. Это прямая угроза самолетам F-16, которые получит Украина.
Что известно про самолет А-50
Этот самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления был создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 в 1978 году.
Он может обнаруживать как наземные, так и не наземные цели.
Дальность обнаружения воздушных целей:
- факелы баллистических нестратегических ракет: 800 км (оптическими средствами)
- бомбардировщиков: до 650 км
- истребителей: 700 км
- крылатых ракет (ЭПР = 1 м²): 500 км.
Дальность обнаружения наземных целей:
- одиночной цели типа пусковой установки оперативно-тактических ракет: до 400 км
- групповой цели типа "колонна танков": до 450 км
Дальность обнаружения морских целей (с ЭПР 250 м²): до радиогоризонта
Министр обороны рф сергей шойгу 25 октября заявил, что россия якобы сбила в Украине 24 самолета за пять дней. И для этого якобы был применен недавно модернизированный самолет А-50у.
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